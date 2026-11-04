Кем для семьи был князь Витовт Великий? Историк дополнил портрет могущественного правителя ВКЛ 

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каким было влияние одного из самых могущественных правителей Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского Витовта на семью, рассказал в проекте БЕЛТА "Настоящая история. Лекции Игоря Марзалюка" председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк.Великая княгиня Московская София была единственной дочерью Витовта. Знаковым стал ее супружеский союз с великим князем Московским Василием I Дмитриевичем (сыном Дмитрия Донского. - Прим. БЕЛТА) в 1391 году.Историк отметил особо теплые взаимоотношения в это время между ВКЛ и Великим княжеством Московским. "Витовт выступает опекуном, всячески помогает дочери и зятю. Выступает он и гарантом завещания князя Василия. Именно поэтому на духовнице этого завещания видим печать с погоней - государственным гербом Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского", - подчеркнул Игорь Марзалюк.Пока был жив князь Витовт, никто из других династических линий московских князей не смел оспорить право Василия I занимать великокняжеский стол, напомнил эксперт. "Однако после его смерти все изменилось. Формальным, очень болезненным и обидным поводом к гражданской войне в московском государстве стал эпизод на свадьбе его внука Василия Темного", - рассказал историк.Известно, что во время пиршества Софье Витовтовне донесли о том, что один из гостей - Василий Косой - наряжен в шикарный пояс с драгоценными украшениями. Считалось, что этот атрибут когда-то принадлежал Дмитрию Донскому и бесследно исчез: был тайно подменен или украден. Тогда прямо на празднике княгиня Софья, которая отличалась гордым нравом, публично сорвала пояс с гостя, так как считала, что эта драгоценная вещь по праву принадлежала ее сыну. Эта ситуация и послужила поводом к началу кровопролитной войны в Московской Руси между сторонниками Василия Темного и звенигородскими князьями.-0-