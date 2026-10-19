Каждый пятый депутат Верховного Совета БССР первого созыва погиб в годы ВОВ - Косыгин

"Объективно было сделано много, в том числе в рамках организации партизанского движения, подпольной работы. И все это было слагаемыми той великой Победы, которая обеспечила и сегодняшнее мирное небо над нашим государством", - сказал парламентарий.-0-

Фото Андрея Синявского Фото Андрея Синявского

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый пятый депутат Верховного Совета БССР первого созыва погиб в годы Великой Отечественной войны, сообщил заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Руслан Косыгин на парламентских чтениях в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.Уже 22 июня 1941 года был издан указ Президиума Верховного Совета о военном положении, в соответствии с которым реализовывались задачи по мобилизации. Депутаты в том числе встали в ряды Красной армии. Они реализовывали задачи по отпору врагу, организации партизанского движения, сопротивления в тылу."Не все депутаты вернулись с войны. Каждый пятый погиб, - сказал Руслан Косыгин. - На фронтах, в ходе партизанского движения жертвами врага стали 52 депутата, 42 пропали без вести. Имена этих 94 депутатов увековечены сегодня на мемориальных досках, которые установлены в фойе Овального зала Дома правительства".По словам парламентария, в рядах Красной армии сражались с врагом 88 депутатов, с которыми к маю 1942 года была установлена связь. Среди них Вера Филипповна Харланова, добровольно вступившая в ряды Красной армии. Она выносила раненых с поля боя, сама была ранена и закончила войну в звании капитана.Известно имя Александра Герасимовича Кульгана, командира 27-го танкового батальона 62-й танковой бригады. 9 июля 1942 года в боях у деревни Хрущево Воронежской области он был смертельно ранен и скончался по дороге в госпиталь.В числе депутатов, которые были ключевыми организаторами партизанского движения и подполья, Руслан Косыгин назвал Тихона Пименовича Бумажкова, Владимира Елисеевича Лобанка, Петра Захаровича Калинина.Подробнее парламентарий остановился на биографии и боевых подвигах Героев Советского Союза Федора Григорьевича Маркова, который руководил партизанским движением в Вилейской области, Владимира Зеноновича Царюка. Рассказал о героической и одновременно трагической судьбе депутатов-женщин: Нины Григорьевны Стасенко и Агафьи Ивановны Федосенко."Участие в боевых действиях в рядах Красной Армии, борьба в составе партизанских формирований, в подполье на оккупированной территории - все это приближало победу над врагом. Всего за годы Великой Отечественной войны за проявленные мужество и героизм около двухсот депутатов Верховного Совета награждены орденами и медалями", - отметил Руслан Косыгин.Он подчеркнул, что в непростое время депутаты, как и весь советский народ, встали на защиту своей Родины. Они выполнили свой долг сполна.