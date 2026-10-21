Каждая третья женщина после 50 лет сталкивается с этим заболеванием - эндокринолог про остеопороз

Врач подробно остановилось на ошибках во время профилактики остеопороза. "Многие ошибочно полагают, что достаточно принимать кальций в таблетках или есть больше творога, однако избыток кальция может навредить. Чтобы кальций работал именно так, как нужно, и встраивался в костную ткань, ему нужны помощники, - пояснила она. - Среди них - витамин D3, который обеспечивает всасывание кальция в кровь. Если вы едите много кальция при низком уровне витамина D, кальций не всасывается в кишечнике и не поступает в нужные клетки".
Елена Отливанчик подчеркнула, что еще одним веществом, о котором в последнее время часто говорят в контексте усвоения кальция, является витамин К2. "Он влияет на действие двух важных белков. Один из которых, остеокальцин, который обеспечивает встраивание кальция в костную ткань. И второй специальный матриксный глобелок, который препятствует отложению кальция на стенках сосудов. То есть, работает витамин К2 хорошо, но в то же время его прием может очень негативно сказаться на состоянии здоровья. У некоторых пациентов это может привести к тромбозам, инфарктам и инсультам, - отметила она. - Сейчас витамин К2 для приема в качестве профилактики остеопороза не имеет достаточно доказательной базы. И принимать его нужно строго по назначению врача".
Врач подчеркнула, что при остеопорозе не рекомендуются резкие движения, прыжки и травматичные игровые виды спорта, но движение необходимо. "Наши кости получают питание только во время движения. Именно в момент натяжения мышц и связок происходит раздражение костной ткани и улучшается ее кровоснабжение и питание. Поэтому достаточное количество движений - это тоже профилактика остеопороза", - добавила специалист.
Золотым стандартом диагностики Елена Отливанчик назвала рентгеновскую денситометрию. "Это такое исследование, которое позволяет измерить плотность костной ткани. Лучевая нагрузка при этом исследовании минимальная", - сказала эндокринолог. Ультразвуковая денситометрия и КТ-диагностика, по ее словам, являются низкоинформативными.
Среди косвенных признаков, которые могут подсказать, что остеопороз уже развивается, врач назвала уменьшение роста, изменение осанки, выпячивание живота, проблемы с зубами, ночные судороги и ломкость ногтей. При этом сам остеопороз не болит, хроническая боль возникает только при осложнениях - переломах позвонков или их отростков.-0-
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