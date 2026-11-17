



В обсуждении приняли участие представители государственных органов, парламентарии, общественные деятели, эксперты и представители деловых и академических кругов двух стран. Открывая встречу, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Тимур Жаксылыков подчеркнул, что ее главная задача - рассказать белорусским партнерам о происходящих в стране масштабных изменениях, услышать их оценки и обсудить перспективы взаимодействия. "Для нас очень важно, чтобы наши друзья, партнеры и союзники были в первую очередь осведомлены о тех масштабных изменениях, которые происходят в Казахстане", - отметил дипломат.





По его словам, Казахстан переживает серьезные политические и экономические преобразования. В этом году в стране принята новая Конституция, сформирован однопалатный парламент - Курултай, созданы новые конституционные органы. Одним из них стал Народный совет Казахстана, который, как пояснил посол, в определенной степени сопоставим со Всебелорусским народным собранием.





Следующий этап - глубокая экономическая модернизация. Ее цель - повысить благосостояние граждан, перестроить отраслевую структуру экономики, укрепить производственную и промышленную базу, развивать сельское хозяйство и современные технологии.





От инфраструктуры до цифровой экономики





Особое внимание в выступлении Тимур Жаксылыков уделил масштабным инвестиционным планам. До конца 2029 года на обновление производственной, транспортной, технологической, энергетической и социальной инфраструктуры предполагается направить 6,5 трлн тенге - более $15 млрд. "Казахстан должен превратиться во всенародную стройку", - процитировал посол тезис из послания президента Токаева.

Речь идет о строительстве и модернизации больниц, образовательных учреждений, автомобильных и железных дорог, портов, аэропортов и энергетических объектов. По словам дипломата, за последние годы в Казахстане уже построили и реконструировали более 25 тыс. км автомобильных дорог и свыше 1 тыс. км железнодорожных путей. Речь идет о строительстве и модернизации больниц, образовательных учреждений, автомобильных и железных дорог, портов, аэропортов и энергетических объектов. По словам дипломата, за последние годы в Казахстане уже построили и реконструировали более 25 тыс. км автомобильных дорог и свыше 1 тыс. км железнодорожных путей.





Значительные задачи стоят перед энергетическим сектором. При нынешней установленной мощности энергосистемы около 26 ГВт Казахстан планирует дополнительно создать порядка 13 ГВт. В следующем году должно начаться физическое строительство первой атомной электростанции мощностью 2,4 ГВт. Кроме того, страна намерена приступить к подготовке соглашения по строительству второй АЭС.





Еще одно стратегическое направление - цифровая трансформация. Она предполагает не только создание цифровых предприятий, но и внедрение современных решений в государственное управление, образование, здравоохранение, промышленность и сферу услуг. "Стоит задача не просто создать цифровые предприятия, но и в целом оцифровать государство, все его аспекты деятельности", - подчеркнул Тимур Жаксылыков.





В Казахстане уже действуют два суперкомпьютера, до конца года планируется запустить третий. Также развивается проект создания Долины центров обработки данных в Экибастузском регионе. По словам посла, эти инициативы должны дать импульс формированию в стране новой отрасли цифровых услуг.





В числе приоритетов и развитие транспортно-логистического потенциала. Через Казахстан проходят пять международных транспортных коридоров. Страна модернизирует автомобильные и железные дороги, пункты пропуска, аэропорты, стремясь не только укрепить транзитные возможности, но и стать важным звеном международных логистических маршрутов.





Беларусь и Казахстан: от торговли к совместным проектам





Говоря о двусторонних отношениях, Тимур Жаксылыков отметил положительную динамику торгово-экономического взаимодействия. По его словам, в прошлом году товарооборот Беларуси и Казахстана достиг рекордного показателя - около $2 млрд, увеличившись на 30%. В текущем году рост продолжается: по итогам десяти месяцев он составил около 20%.





Активно развивается и производственная кооперация. В Казахстане реализуются совместные проекты по сборке комбайнов, тракторов, навесного сельскохозяйственного оборудования и другой техники. Всего, как сообщил дипломат, в работе находятся 13 проектов. "Мы считаем, что сейчас нам необходимо дальнейшее развитие и продолжение тех кооперационных проектов, технологических, которые есть в наших странах, и расширение линейки торговли товарами", - сказал посол.





Он пригласил белорусские компании активнее участвовать в реализации казахстанских инвестиционных программ, отметив, что для инвесторов предусмотрены меры поддержки, сопровождение проектов по принципу одного окна и дополнительные правовые гарантии.

Важность прямого диалога между представителями двух стран Тимур Жаксылыков объяснил необходимостью не только представить происходящие в Казахстане изменения, но и определить точки соприкосновения. "Мы нашли очень много пересечений между теми задачами, которые стоят сейчас перед Казахстаном, и тем, что волнует саму Беларусь", - отметил он, оценивая состоявшуюся дискуссию. Важность прямого диалога между представителями двух стран Тимур Жаксылыков объяснил необходимостью не только представить происходящие в Казахстане изменения, но и определить точки соприкосновения. "Мы нашли очень много пересечений между теми задачами, которые стоят сейчас перед Казахстаном, и тем, что волнует саму Беларусь", - отметил он, оценивая состоявшуюся дискуссию.





Человек - главный ориентир преобразований





Белорусские участники круглого стола также обратили внимание на то, что масштабные экономические и инфраструктурные проекты должны быть ориентированы прежде всего на повышение качества жизни людей.

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию Наталия Павлюченко подчеркнула значение парламентского и межрегионального взаимодействия. По ее словам, белорусско-казахстанские отношения имеют прочную основу, а дальнейшее развитие сотрудничества возможно в экономике, образовании, культуре и подготовке кадров.





Особое значение она придала практической составляющей образовательного партнерства. Развитие совместных производств, считает парламентарий, должно сопровождаться подготовкой специалистов, которые смогут работать с современной техникой и технологиями.





В ходе обсуждения также прозвучала мысль о том, что инфраструктурное развитие напрямую связано с повседневными потребностями граждан. "Современная больница, доступное образование, надежное обеспечение, качественная дорога, устойчивое энергоснабжение. Именно из таких составляющих складывается повседневное благополучие каждой семьи и каждого человека", - отмечалось в одном из выступлений.

Представители белорусских государственных и общественных структур подчеркнули, что опыт Казахстана в проведении реформ, развитии транзитного потенциала, привлечении инвестиций и цифровизации представляет интерес для изучения. В свою очередь Беларусь готова делиться компетенциями в промышленности, сельском хозяйстве, образовании и подготовке инженерных кадров. Представители белорусских государственных и общественных структур подчеркнули, что опыт Казахстана в проведении реформ, развитии транзитного потенциала, привлечении инвестиций и цифровизации представляет интерес для изучения. В свою очередь Беларусь готова делиться компетенциями в промышленности, сельском хозяйстве, образовании и подготовке инженерных кадров.





Отдельно участники говорили о важности межпарламентских, межпартийных и гуманитарных контактов. Взаимодействие между регионами, молодежными организациями, образовательными учреждениями и творческими коллективами способно дополнить экономическое партнерство и укрепить связи между народами.





Диалог как основа новых возможностей





Участники круглого стола сошлись во мнении, что у Беларуси и Казахстана есть значительный потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества. Речь идет не только о наращивании товарооборота, но и о совместных инвестициях, промышленных проектах, обмене технологиями, развитии транспортных маршрутов и подготовке специалистов.





Состоялся обмен мнениями о преобразованиях в Казахстане и возможностях, которые они открывают для партнеров. Как отметил Тимур Жаксылыков, доверительный диалог между странами уже стал хорошей традицией, а подобные встречи позволяют поддерживать его и наполнять новым содержанием. "Мы очень ценим тот доверительный диалог, который у нас с вами сложился", - подчеркнул посол.





По его словам, Казахстан открыт к взаимодействию с белорусскими государственными органами, бизнесом и экспертным сообществом.-0-





Фото посольства Казахстана

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политические преобразования, масштабная модернизация экономики, развитие энергетики, цифровых технологий и транспортной инфраструктуры - Казахстан вступает в новый этап развития, который открывает дополнительные возможности и для белорусско-казахстанского сотрудничества. Эти темы стали центральными на круглом столе "Казахстан на новом историческом этапе", посвященном Посланию президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, передает корреспондент БЕЛТА.