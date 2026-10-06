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Карта учащегося Беларусбанка - незаменимый финансовый аксессуар в образе вашего ребенка

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
06 октября 2026, 10:25

Карта учащегося Беларусбанка - незаменимый финансовый аксессуар в образе вашего ребенка

В Беларусбанке уверены: чтобы школьные дни проходили уверенно и без забот, вашему ребенку необходима Карта учащегося. Это целый набор полезных возможностей для детей и надежный инструмент контроля для родителей. А повышенный до конца года мани-бэк 7% на развлечения и хобби, книги и канцелярию, игрушки и спортивные товары станет приятным бонусом.
 
Одна карточка - много возможностей
 
Карта учащегося - это многофункциональная карта Беларусбанка на базе платежной системы БЕЛКАРТ. Это сразу 4 в 1:

·      Платежная карта: поможет удобно оплатить покупки везде, где есть платежный терминал.
·      Электронный пропуск: обеспечивает надежный и быстрый доступ в учебное заведение.
·      Читательский билет: позволяет получить доступ к книжному фонду школьной библиотеки.
·      Проездной документ: подтверждает право на бесплатный проезд в общественном транспорте в течение всего учебного периода.
Масштаб пользования Картой учащегося продолжает набирать обороты. Сегодня к проекту присоединились 110 городов, включая все областные, более 50 поселков городского типа и более 200 сельских населенных пунктов.

Порядка 75% всех городских школ республики уже включились в проект "Карта учащегося" Беларусбанка.

Плати карточкой и получай мани-бэк
 
Юные держатели, рассчитываясь Картой учащегося в школьных столовых, буфетах, магазинах, могут еще и зарабатывать, получая мани-бэк до 3 % за покупки у партнеров Беларусбанка. В банке действует специальное предложение: мани-бэк на покупки по карте в самых востребованных у детей и подростков категориях увеличен до 7%.  

Список товаров и услуг, за которые начисляется повышенный мани-бэк, включает 20 категорий.

Максимальный размер мани-бэка по одной карточке в месяц - не более 10 белорусских рублей.

Бонусы при заключении договоров страхования:

·      специальная скидка до 70% на добровольное страхование "С картой под защитой";
·      включение в договор добровольного страхования от несчастных случаев "С заботой о детях" страхования платежной карты, оформленной на имя ребенка в рамках банковского продукта "Карта учащегося" (на страховую сумму 680 белорусских рублей).
Для детей Карта учащегося - инструмент, который помогает освоить навыки финансовой грамотности и научиться распоряжаться личными деньгами.

Важное преимущество карточки - школьники получают ее совершенно бесплатно.

Финансовое приложение MobiTeen вместе с Картой учащегося позволяют взрослым контролировать расходы детей, отслеживать местоположение ребенка и даже уровень заряда батареи на его телефоне, а также переводить деньги с любой карточки Беларусбанка.
 
Получить Карту учащегося могут школьники учебных заведений, участвующих в проекте Беларусбанка. Заказать карту можно онлайн или в любом удобном учреждении банка по всей стране.
 
Оформите Карту учащегося - и ваш ребенок получит доступ ко всем преимуществам уникального продукта.
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