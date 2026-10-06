Карта учащегося Беларусбанка - незаменимый финансовый аксессуар в образе вашего ребенка

Одна карточка - много возможностей
Карта учащегося - это многофункциональная карта Беларусбанка на базе платежной системы БЕЛКАРТ. Это сразу 4 в 1:
· Платежная карта: поможет удобно оплатить покупки везде, где есть платежный терминал.
· Электронный пропуск: обеспечивает надежный и быстрый доступ в учебное заведение.
· Читательский билет: позволяет получить доступ к книжному фонду школьной библиотеки.
· Проездной документ: подтверждает право на бесплатный проезд в общественном транспорте в течение всего учебного периода.
Масштаб пользования Картой учащегося продолжает набирать обороты. Сегодня к проекту присоединились 110 городов, включая все областные, более 50 поселков городского типа и более 200 сельских населенных пунктов.
Порядка 75% всех городских школ республики уже включились в проект "Карта учащегося" Беларусбанка.
Плати карточкой и получай мани-бэк
Юные держатели, рассчитываясь Картой учащегося в школьных столовых, буфетах, магазинах, могут еще и зарабатывать, получая мани-бэк до 3 % за покупки у партнеров Беларусбанка. В банке действует специальное предложение: мани-бэк на покупки по карте в самых востребованных у детей и подростков категориях увеличен до 7%.
Список товаров и услуг, за которые начисляется повышенный мани-бэк, включает 20 категорий.
Максимальный размер мани-бэка по одной карточке в месяц - не более 10 белорусских рублей.
Бонусы при заключении договоров страхования:
· специальная скидка до 70% на добровольное страхование "С картой под защитой";
· включение в договор добровольного страхования от несчастных случаев "С заботой о детях" страхования платежной карты, оформленной на имя ребенка в рамках банковского продукта "Карта учащегося" (на страховую сумму 680 белорусских рублей).
Для детей Карта учащегося - инструмент, который помогает освоить навыки финансовой грамотности и научиться распоряжаться личными деньгами.
Важное преимущество карточки - школьники получают ее совершенно бесплатно.
Финансовое приложение MobiTeen вместе с Картой учащегося позволяют взрослым контролировать расходы детей, отслеживать местоположение ребенка и даже уровень заряда батареи на его телефоне, а также переводить деньги с любой карточки Беларусбанка.
Получить Карту учащегося могут школьники учебных заведений, участвующих в проекте Беларусбанка. Заказать карту можно онлайн или в любом удобном учреждении банка по всей стране.
Оформите Карту учащегося - и ваш ребенок получит доступ ко всем преимуществам уникального продукта.
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