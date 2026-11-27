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Фото Яна Горбанюка Фото Яна Горбанюка

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко в комментарии журналистам перед заключительным заседанием ЦИК в действующем составе подвел итоги деятельности за 2021-2026 годы, передает корреспондент БЕЛТА."Подводя сегодня итоги, надо сказать, что мы создали определенный базис в рамках обновленного Избирательного кодекса, в рамках обновленного законодательства", - сказал Игорь Карпенко.По его словам, серьезной отправной точкой стал конституционный референдум 2022 года, который наряду с теми политическими преобразованиями, которые проходили в стране, заложил и новые полномочия Центральной избирательной комиссии.В Минске сегодня проходит заключительное заседание ЦИК в действующем составе. Полномочия истекают в декабре. Новый состав будет избран на заседании ВНС.