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Фото Яна Горбанюка

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цифровизация избирательного процесса проходит в соответствии с четкой концепцией, отметил в комментарии журналистам председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА."Мы достаточно серьезно изучаем эти вопросы. И мы, может быть, не бежим семимильными шагами в этих вопросах, потому что есть как положительные моменты, так и определенные проблемы. Вместе с тем у нас есть четкая концепция. Мы хотим в первую очередь цифровизовать те рутинные процессы, которые сегодня осуществляют порядка 70 тыс. членов комиссий, работающих в рамках электоральных компаний", - сказал Игорь Карпенко.Он уточнил, что цифровизации подлежат в первую очередь сбор и обработка статистической информации, создание новых каналов донесения информации до избирателей, расширение возможностей этих каналов.В Минске сегодня проходит заключительное заседание ЦИК в действующем составе. Полномочия истекают в декабре. Новый состав будет избран на заседании ВНС.