Карпенко и Памфилова обсудили обеспечение избирательных прав граждан Союзного государства

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве состоялась рабочая встреча председателя ЦИК Беларуси Игоря Карпенко с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ЦИК Беларуси.





Руководители избирательных органов обсудили вопросы реализации двустороннего соглашения, регулирующего обеспечение избирательных прав граждан Союзного государства. Речь шла о механизмах взаимодействия при участии в выборах граждан России, постоянно проживающих в Беларуси, и белорусских граждан на территории РФ во время проведения федеральных и республиканских кампаний.





Во время встречи Игорь Карпенко отметил высокий уровень готовности российской избирательной системы к текущей избирательной кампании.





Он подчеркнул, что накопленный Россией опыт организации многодневного голосования и защиты электорального суверенитета представляет огромную практическую ценность для развития избирательных стандартов в рамках Союзного государства.





Председатель ЦИК Беларуси находится в Москве для наблюдения за выборами депутатов Государственной Думы Российской Федерации.

В ходе мониторинга избирательного процесса Игорь Карпенко ознакомился с организацией работы избирательных комиссий, техническим оснащением помещений для голосования, а также мерами по обеспечению безопасности.





По мнению председателя ЦИК, на участках для голосования созданы хорошие условия для волеизъявления граждан, в том числе учтены вопросы безопасности всех участников избирательного процесса.-0-