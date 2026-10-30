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Кардиолог объяснил, чем опасно повышенное артериальное давление

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
30 октября 2026, 15:40

Кардиолог объяснил, чем опасно повышенное артериальное давление

Тихий убийца XXI века - так называют артериальную гипертензию, которая годами может протекать практически бессимптомно. О том, чем опасно повышенное давление и почему важно следить за ним, побеседовали с врачом-кардиологом УЗ "Столинская центральная районная больница" Валерием Мозолем.

Когда пора к доктору

- Многие люди годами не подозревают о гипертонии. Чтобы предотвратить трагедию, нужен регулярный контроль, - обращает внимание Валерий Мозоль. - Измерять давление необходимо даже при хорошем самочувствии. Известно, что в норме кровяное давление составляет 120/80. Если цифры тонометра держатся выше 140/80, это значит, что вам пора к доктору. Врач назначит лечение. Теперь измерение артериального давления (АД) станет ежедневной нормой, как и прием лекарств. Однако многие забывают это делать.

То, что повышенное АД представляет смертельную угрозу для человека, подтверждает и статистика. Каждый час от инсультов и инфарктов, вызванных высоким артериальным давлением, в мире умирает более тысячи человек. Большинства этих смертей можно избежать с помощью своевременной профилактики и контроля.

- За 8 месяцев этого года в Столинском районе ушли из жизни 624 человека, в том числе 407 - от болезней системы кровообращения, которые возникли из-за осложнений артериальной гипертензии. Это более половины от общего числа умерших (65,2%), - приводит данные Валерий Мозоль. - Кроме того, только за шесть месяцев текущего года было зарегистрировано 9774 пациента с высоким АД, а также 1320 случаев сосудистых болезней головного мозга и 30 инфарктов миокарда, которым, как правило, сопутствовало данное заболевание.

Повышение АД негативно влияет на так называемые органы-мишени: сердце, сосуды, почки, головной мозг. Иногда у пациентов артериальная гипертензия сочетается с аритмией сердца, которая угрожает образованием внутрисердечных тромбов. В случае "отрыва" тромба есть угроза его попадания в сонную артерию. Далее он может закупорить артерию головного мозга. То есть вызвать инфаркт головного мозга, который часто заканчивается летальным исходом или инвалидностью.

Кроме этого, существует варикоз вен нижних конечностей, вызывающий развитие острого тромбофлебита - образования внутривенозных тромбов. Они в случае "отрыва" попадают в систему легочной артерии и также создают угрозу смерти.

- И в первом, и во втором случаях пациентам рекомендован прием препаратов. Они могут спасти от тяжелого исхода и минимизировать осложнения, - подчеркивает Валерий Иванович.

Семь шагов, чтобы обезопасить себя

Как обезопасить себя и не попасть в статистику жертв болезней кровообращения, вызванных артериальной гипертензией? Вот что советует кардиолог Валерий Мозоль.

- Во-первых, если врач назначил препараты для снижения АД, их нужно принимать постоянно и длительно. Целью лечения должно быть уменьшение артериального давления ниже 140/90 мм рт. ст. В сочетании с сахарным диабетом, болезнями почек или ишемической болезнью сердца этот уровень снижается до 120-130/70-80 мм рт. ст.

Во-вторых, обратите внимание на лишний вес. Он мешает работе сердца и сосудов. Питание должно быть в меру насыщенным калориями, богатым витаминами, микроэлементами. Отказ от животных жиров поможет снизить артериальное давление. Помните, что потеря лишних пяти килограммов веса снижает АД на 5-6 мм рт. ст.

В-третьих, откажитесь от избытка соли. Там, где это возможно, замените ее на приправы и свежую зелень. Избыток поваренной соли в пище задерживает в организме жидкость, тем самым повышая АД. Оптимальное количество поваренной соли для здорового взрослого человека составляет до 5 г в сутки, для гипертоника - не более 2-2,5 г. Нужно помнить, что большое количество соли содержится в приготовленных мясных продуктах и колбасе.

В-четвертых, больше двигайтесь. Для людей с повышенным АД рекомендуются ходьба, легкий бег, другие физические нагрузки.

В-пятых, откажитесь от курения. Курение сужает и разрушает кровеносные сосуды. Оно негативно сказывается на работе местного кровообращения, повышает АД и является одной из причин развития инфаркта миокарда и инсульта головного мозга.

В-шестых, избегайте стрессовых ситуаций. Волнения на работе и дома способствуют стремительному повышению артериального давления, могут вызвать гипертонический криз. Закройте глаза на мелочи и не волнуйтесь по пустякам. Не забывайте об отдыхе в свободное время, в период отпусков и праздников.

В-седьмых, не увлекайтесь спиртными напитками. В них содержатся избыточные калории, которые становятся дополнительной нагрузкой для сердца. Злоупотребление алкоголем может привести к резкому подъему АД, нарушению сердечного ритма, к различным сосудистым катастрофам, внезапной смерти.

Напоследок спросили у нашего эксперта о том, можно ли полностью вылечиться от артериальной гипертензии, если выполнять эти семь рекомендаций?

- К сожалению, не всегда. Но, изменяя свой образ жизни, регулярно принимая лекарства, можно не только контролировать уровень АД, но и избежать тяжелых и опасных для жизни осложнений, - ответил Валерий Мозоль.

| Тамара Маркина, газета "7 дней"; фото из открытых интернет-источников.
 
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