"Карат оглох от взрывов, а потом и ослеп. На кого его оставить?!" Семья из Алешек увезла трех домашних питомцев

Супругам удалось вывезти двух спаниэлей и овчарку. "Наш спаниэль Воля был с нами с первых дней войны. Однажды на прогулке он подорвался на растяжке. Мы пытались его найти, но нас не пускали, так как был риск самим погибнуть. Там же все было заминировано: люди уезжали за 25 км в соседний город за продуктами, и не возвращались, погибали. Мы очень переживали и за собаку, но весь израненный он каким-то чудом через полсуток сам вернулся домой. Восемь ранений было - еле выходили его. Сейчас он едет вместе с нами", - рассказал Николай.





"Спаниэля Карата нас попросили приютить бывшие хозяева. От взрывов он оглох, а потом и ослеп. На кого его оставить?! Тоже забрали с собой. С нами и овчар Рей. Очень тяжело им в дороге. Сначала дождь при отъезде полностью промочил, потом в самолете. Видел, как их в аэропорту перегружали. Вроде бы держатся. Хоть бы благополучно все добрались", - переживает хозяин.





Все произошедшее супруги воспринимают, как кошмарный сон. "Даже не верится, что практически ничего не осталось от Алешек. Мы ехали по Гомелю - все чисто и уютно. Кажется, что в другой реальности - есть свет, газ, все блага. И хочется верить, что все плохое завершилось, - отметили супруги. - А Беларусь нас встретила очень тепло и гостеприимно. Все отнеслись с душой".





Супруги отметили сходство гомельского аэропорта с херсонским. "Буквально перед самыми военными действиями его капитально отремонтировали - такой хороший стал. И сообщение было частое. Через море - и Турция. Люди летали туда на выходные. А с первых дней СВО удары пришлись именно на него. Сейчас весь город в руинах, а было такое райское местечко. Думаю, что уже никогда туда не попадем. Сейчас мы едем в Украину, на родину, но наш дом навсегда остался там", - заключает Николай.





Как сообщалось ранее, Беларусь присоединилась к гуманитарной операции в Алешках. Минск является активным участником этого международного процесса. Именно территория Беларуси 29 октября стала отправной точкой в большом маршруте гуманитарной операции. Белорусская сторона создала все необходимые условия для проведения первых очных контактов представителей Москвы и Киева, оказав необходимое всестороннее содействие и выступив гарантом безопасности.-0-

31 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пенсионеры Николай и Галина, эвакуированные из прифронтового населенного пункта Алешки во время гуманитарной операции, к которой присоединилась Беларусь, смогли вывезти трех своих питомцев, передает корреспондент БЕЛТА.