Торжественная церемония прошла в ходе мероприятий программы показа концерта-реквиема "Каждый третий". В ней также принял участие первый заместитель губернатора Свердловской области - министр промышленности и науки Свердловской области Алексей Шмыков и заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Илья Скидин
Вечный огонь на Широкореченском военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге был торжественно зажжен 9 мая 2015 года к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.-0-
Фото Татьяны Матусевич