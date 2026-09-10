Караник на встрече в Гродно: важно донести до каждого, что объединение Беларуси - акт исторической справедливости

Как отметил спикер, те наши земли, которые назывались в Польше "крэсами всходними" и были преимущественно сельскохозяйственными, где 80% проживающего населения было сельским, где права белорусов ограничивались, сегодня процветают. Здесь прекрасные благоустроенные города и села, создаются новые и развиваются действующие предприятия, строится комфортное жилье, инфраструктура. Гродненщина стала привлекательным туристическим регионом. Граждане разных национальностей имеют равные права, живут в согласии.
Отвечая на этот вопрос о том, почему так важно встречаться с людьми и говорить об этом, глава Национальной Академии наук подчеркнул, что именно живое общение позволяет более полно донести информацию, расставить правильные акценты. Особенно это важно для молодежи: она меньше читает сухую статистику, больше подготовлена к получению информации через визуальную форму, через живое общение, и этим форматом необходимо пользоваться.
Владимир Караник отметил, что филиал РУП "Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр", где состоялась встреча, работает успешно, имеет хороший потенциал развития. Об услугах, которые здесь оказывают людям с инвалидностью, не раз доводилось слышать положительные отзывы. При заинтересованности со стороны предприятия в сотрудничестве с учеными по разработке новых материалов, внедрению цифровых технологий, Национальная Академия наук готова оказать всю необходимую помощь, сказал Владимир Караник.-0-