Караник на встрече в Гродно: важно донести до каждого, что объединение Беларуси - акт исторической справедливости

10 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Акт исторической справедливости - так назвал воссоединение Беларуси в 1939 году председатель Президиума Национальной Академии наук Владимир Караник на встрече с трудовым коллективом филиала РУП "Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр" в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА."День народного единства - это символ объединения белорусского народа. Значение этого праздника, наверное, особого остро чувствуется здесь, в западных регионах нашей любимой Беларуси. Одно из его предназначений - рассказывать людям разных поколений правду о том, что это был акт исторической справедливости, о том, насколько тяжело белорусам жилось вне своего государства после того, как они были по-живому разделены несправедливым Рижским миром. Этот праздник - залог того, что понимание важности этого события способствует единству нашего народа, сохранению независимости и территориальной целостности белорусского государства", - такое мнение выразил Владимир Караник.Как отметил спикер, те наши земли, которые назывались в Польше "крэсами всходними" и были преимущественно сельскохозяйственными, где 80% проживающего населения было сельским, где права белорусов ограничивались, сегодня процветают. Здесь прекрасные благоустроенные города и села, создаются новые и развиваются действующие предприятия, строится комфортное жилье, инфраструктура. Гродненщина стала привлекательным туристическим регионом. Граждане разных национальностей имеют равные права, живут в согласии.Отвечая на этот вопрос о том, почему так важно встречаться с людьми и говорить об этом, глава Национальной Академии наук подчеркнул, что именно живое общение позволяет более полно донести информацию, расставить правильные акценты. Особенно это важно для молодежи: она меньше читает сухую статистику, больше подготовлена к получению информации через визуальную форму, через живое общение, и этим форматом необходимо пользоваться.Владимир Караник отметил, что филиал РУП "Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр", где состоялась встреча, работает успешно, имеет хороший потенциал развития. Об услугах, которые здесь оказывают людям с инвалидностью, не раз доводилось слышать положительные отзывы. При заинтересованности со стороны предприятия в сотрудничестве с учеными по разработке новых материалов, внедрению цифровых технологий, Национальная Академия наук готова оказать всю необходимую помощь, сказал Владимир Караник.-0-