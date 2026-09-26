Караев на "Дажынках": мы поддерживаем традиции, которые закладывались десятилетиями

Как подчеркнул Юрий Караев, Гродненская область традиционно в лидерах. "Наша задача - поддерживать этот бренд, имидж, эти традиции, которые закладывали до нас люди многими десятилетиями", - сказал он.

Глава области отметил, что каждый год все аграрии региона напряженно трудятся и ждут праздника хлеборобов.

По словам Юрия Караева, в регионе в этом году вместе с кукурузой, уборка которой еще идет, планируют собрать около 2 млн 300 тыс. т. "По урожайности и зерновых, и рапса, и кукурузы Гродненская область - лидер в нашей стране. Около 50 ц/га - зерновые, 41 ц/га - рапс, и сейчас кукуруза дает показатели, нескромно скажу, вдвое больше по урожайности, чем у всех областей страны", - сказал председатель Гродненского облисполкома.