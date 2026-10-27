Каникулы с выбором профессии. Что Минобразования подготовило для старшеклассников

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа проведения школьных осенних каникул не может обойтись без профориентационных мероприятий. Минобразования запускает масштабный проект для учащихся 10-11-х классов "Университетские каникулы", рассказал журналистам начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов, сообщает БЕЛТА.Профориентационные мероприятия важны и для будущих абитуриентов, и для работодателей. Проект поможет старшеклассникам лучше узнать о разных направлениях обучения и подготовиться к выбору будущей специальности и профессии. "Называться это в разных вузах будет по-разному: где-то "Студент на один день", где-то "Один день из жизни студента". Отдельные университеты проведут более долгосрочные проекты, например "Студент на неделю". Главное отличие проекта от традиционного дня открытых дверей - интерактивность и глубокое погружение абитуриентов в те процессы, с которыми они столкнутся, поступив в университет", - рассказал Сергей Пищов.По его словам, одну из главных задач - помочь абитуриентам определиться с выбором специальности и направления подготовки - важно решать совместно: молодым людям, университетам и предприятиям - заказчикам кадров. "Осознанный выбор поможет абитуриентам не только успешно освоить образовательную программу, но и найти первое рабочее место, а в дальнейшем иметь профессиональный рост. Поэтому особое внимание мы уделяем специальностям, наиболее востребованным в современной экономике и социальной сфере", - констатировал представитель Минобразования.Формат встреч с молодежью выходит за рамки традиционных презентаций, также абитуриенты поучаствуют в мастер-классах, круглых столах, выполнят практические задания и познакомятся с профессиями с разных сторон. Ребята смогут изучить инфраструктуру вузов и почувствовать себя студентами, им покажут разницу между школьными уроками и университетскими парами, старшеклассники послушают профессоров и ведущих специалистов. Ожидается, что все это поможет выпускникам лучше понять будущую специальность и сделать осознанный выбор.Кроме того, не менее важно показать будущим студентам университетскую жизнь. Абитуриентов познакомят со спортивной жизнью университетов и информационными ресурсами, которыми пользуются студенты.К проведению университетских каникул будут активно привлекаться организации - заказчики кадров. На предприятия страны будут организованы экскурсии, где с молодежью будут общаться ведущие специалисты - представители будущих работодателей."Все это позволит повысить уровень мотивации у абитуриентов, благодаря чему они осознанно выберут то направление и ту специальность, с которой свяжут свою жизнь и профессиональную деятельность. Поэтому всех приглашаем. Вся подробная информация есть на информационных ресурсах университетов. Уверен, такой формат каникул себя зарекомендует и будет пользоваться популярностью у абитуриентов", - подытожил Сергей Пищов.-0-