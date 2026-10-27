Каникулы с выбором профессии. Что Минобразования подготовило для старшеклассников

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По его словам, одну из главных задач - помочь абитуриентам определиться с выбором специальности и направления подготовки - важно решать совместно: молодым людям, университетам и предприятиям - заказчикам кадров. "Осознанный выбор поможет абитуриентам не только успешно освоить образовательную программу, но и найти первое рабочее место, а в дальнейшем иметь профессиональный рост. Поэтому особое внимание мы уделяем специальностям, наиболее востребованным в современной экономике и социальной сфере", - констатировал представитель Минобразования.
Формат встреч с молодежью выходит за рамки традиционных презентаций, также абитуриенты поучаствуют в мастер-классах, круглых столах, выполнят практические задания и познакомятся с профессиями с разных сторон. Ребята смогут изучить инфраструктуру вузов и почувствовать себя студентами, им покажут разницу между школьными уроками и университетскими парами, старшеклассники послушают профессоров и ведущих специалистов. Ожидается, что все это поможет выпускникам лучше понять будущую специальность и сделать осознанный выбор.
Кроме того, не менее важно показать будущим студентам университетскую жизнь. Абитуриентов познакомят со спортивной жизнью университетов и информационными ресурсами, которыми пользуются студенты.
К проведению университетских каникул будут активно привлекаться организации - заказчики кадров. На предприятия страны будут организованы экскурсии, где с молодежью будут общаться ведущие специалисты - представители будущих работодателей.
"Все это позволит повысить уровень мотивации у абитуриентов, благодаря чему они осознанно выберут то направление и ту специальность, с которой свяжут свою жизнь и профессиональную деятельность. Поэтому всех приглашаем. Вся подробная информация есть на информационных ресурсах университетов. Уверен, такой формат каникул себя зарекомендует и будет пользоваться популярностью у абитуриентов", - подытожил Сергей Пищов.-0-