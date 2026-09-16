Какова формула политического успеха Беларуси - социсследование

Ключевые акценты - политическая зрелость и субъектность общества, высокий уровень доверия общества государству и политическому курсу главы государства, высокая значимость Всебелорусского народного собрания, в целом позитивное восприятие деятельности органов местной вертикали.
Участники социсследования также определили формулу политического успеха страны. Ее составляющие - мирная жизнь, поддержка президентского курса, запрос на развитие, эффективность. "Сложилась точка единства, в которой мир выступает базисом, а экономика - главным критерием успешности политики", - сказал Виталий Пунченко.
/Будет дополнено/.-0-
Читайте также:
Фото Николая Петрова