Какой запомнится Беларусь? Лучше не может быть! - житель Алешек поделился впечатлениями

"Меня Александр Григорьевич зовут, как вашего Президента", - представился с улыбкой мужчина. Он поделился: остановка на белорусской земле в Гомеле оказалась очень теплой и душевной. По вкусу пришелся и белорусский обед - наваристый суп, сытная гречневая каша, чай, другие угощения.

"Я первый раз в Беларуси. Мы здесь почувствовали такое большое внимание. Культура хорошая. Там и жена сидит - ей все принесли. Сейчас помогают позвонить дочке, чтобы она приехала, забрала нас на границе", - рассказал мужчина.