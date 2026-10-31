Какой запомнится Беларусь? Лучше не может быть! - житель Алешек поделился впечатлениями

- В Беларуси не летают дроны, не падают снаряды - жительница Алешек в Гомеле
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"Меня Александр Григорьевич зовут, как вашего Президента", - представился с улыбкой мужчина. Он поделился: остановка на белорусской земле в Гомеле оказалась очень теплой и душевной. По вкусу пришелся и белорусский обед - наваристый суп, сытная гречневая каша, чай, другие угощения.
"Я первый раз в Беларуси. Мы здесь почувствовали такое большое внимание. Культура хорошая. Там и жена сидит - ей все принесли. Сейчас помогают позвонить дочке, чтобы она приехала, забрала нас на границе", - рассказал мужчина.
"И еда отличная. Вы же знаете, откуда мы приехали - из Алешек. Там такое положение тяжелое. Мы благодарны белорусам за помощь. Какой запомнится Беларусь? Лучше не может быть! Самое лучшее впечатление", - добавил Александр Григорьевич.
Гуманитарная операция осуществляется в том числе благодаря выстроенным доверительным отношениям между Беларусью и Украиной. В этой связи удалось обеспечить безопасность проводимых мероприятий и в очередной раз спасти жизни людей.-0-
Фото Виталия Пивоварчика, Марины Васильевой