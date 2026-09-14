Какой в Беларуси будет погода сегодня, рассказали синоптики

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14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какой будет погода в Беларуси 14 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.Ожидается переменная облачность. Днем в отдельных районах по северу страны - небольшие кратковременные дожди, ветер юго-западный, западный слабый до умеренного.Дневной максимум по температуре воздуха - 22 градуса.