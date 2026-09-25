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Общество
25 сентября 2026, 07:01
Какой будет погода в Беларуси сегодня, рассказали синоптики
25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будет облачно с прояснениями. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
На большей части территории пройдут дожди. В утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный, южный 4-9 м/с, местами с порывами до 14 м/с.
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