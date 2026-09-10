Какими достижениями современной Беларуси гордятся ее жители - социсследование

Так, 85,2% опрошенных гордятся мирной жизнью, 62,5% - качеством продуктов питания, 57,9% - чистотой и благоустройством населенных пунктов, 37,9% - сохранением исторической памяти, 36% - социальной защищенностью населения. Кроме того, люди гордятся развитием сельского хозяйства, сохранением крупного промышленного производства, достижениями белорусских медиков, системой образования и развитием атомной энергетики.
"То, что белорусы ставят жизнь под мирным небом на первое место, - это показатель понимания тех сложностей, которые существуют в мире, признание роли государства и политики нашего Президента. Такая же позиция была и у предыдущих поколений - главное, чтобы не было войны. Жизнь показывает, что это действительно важнейшая ценность. И те колоссальные усилия, которые прикладывает государство, развивая экономику, ориентируясь на молодое поколение, - все направлено на то, чтобы обеспечить мирную жизнь", - сказал директор Института социологии Национальной академии наук Николай Мысливец.
Другие ценности также имеют важное значение для белорусов, в частности социальная защищенность. "Государство обеспечивает нас соответствующей инфраструктурой, создает возможности для самореализации, обеспечивает преференции, льготы", - обозначил директор института.
В июле-августе 2026 года Институт социологии НАН Беларуси по заказу БИСИ провел комплексное республиканское социологическое исследование. В нем приняли участие 2045 респондентов из всех регионов страны. Сегодня в Минске презентовали первую часть результатов социсследования, которая касается актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси.-0-
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Фото Сергея Шелега