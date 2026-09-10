Какими достижениями современной Беларуси гордятся ее жители - социсследование





Читайте также:

Фото Сергея Шелега

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какими достижениями современной Беларуси гордятся ее жители, свидетельствуют результаты республиканского социологического исследования, которые касаются актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.Так, 85,2% опрошенных гордятся мирной жизнью, 62,5% - качеством продуктов питания, 57,9% - чистотой и благоустройством населенных пунктов, 37,9% - сохранением исторической памяти, 36% - социальной защищенностью населения. Кроме того, люди гордятся развитием сельского хозяйства, сохранением крупного промышленного производства, достижениями белорусских медиков, системой образования и развитием атомной энергетики."То, что белорусы ставят жизнь под мирным небом на первое место, - это показатель понимания тех сложностей, которые существуют в мире, признание роли государства и политики нашего Президента. Такая же позиция была и у предыдущих поколений - главное, чтобы не было войны. Жизнь показывает, что это действительно важнейшая ценность. И те колоссальные усилия, которые прикладывает государство, развивая экономику, ориентируясь на молодое поколение, - все направлено на то, чтобы обеспечить мирную жизнь", - сказал директор Института социологии Национальной академии наук Николай Мысливец.Другие ценности также имеют важное значение для белорусов, в частности социальная защищенность. "Государство обеспечивает нас соответствующей инфраструктурой, создает возможности для самореализации, обеспечивает преференции, льготы", - обозначил директор института."Социальное государство - это непреложная ценность для нашего общества. Белорусы этим гордятся и относятся бережно. Когда составлялся этот опрос, нам был очень важно, ценит ли общество то, что делает государство для обеспечения мирной жизни и социальной защищенности. И мы видим, что общество ценит усилия государства", - обратил внимание заместитель директора БИСИ Виталий Пунченко.В июле-августе 2026 года Институт социологии НАН Беларуси по заказу БИСИ провел комплексное республиканское социологическое исследование. В нем приняли участие 2045 респондентов из всех регионов страны. Сегодня в Минске презентовали первую часть результатов социсследования, которая касается актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси.-0-