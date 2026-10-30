Обсуждая открытие современной инфекционной больницы в Минске, которое прошло сегодня с участием Президента, участники программы затронули тему медицинского страхования, распространенного в странах Европы и США. Первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Владимир Перцов подчеркнул, что в нашей стране каждый гражданин получает медуслуги бесплатно. За рубежом высок процент смертей из-за несвоевременного диагностирования и, соответственно, лечения. "Медицина там страховая - то есть платная. Если даже ты едешь по страховке, ты должен большую часть, если у тебя неполное покрытие страховое, оплатить из собственного кармана. А это при их расценках - иногда несколько десятков тысяч долларов. Люди не могут записаться по полгода-году к узкому специалисту, и это практически норма", - отметил он, добавив, что жители иностранных держав в большинстве своем вынуждены лечиться самостоятельно, приобретая доступные лекарства, которые не всегда помогают.

В противовес новости об открытии в Беларуси новой больницы эстонские СМИ сообщили сегодня о строительстве 150 бункеров на границе с Россией, а польские - о завершении возведения трех заводов по производству боеприпасов. "Все наши уважаемые соседи строят в рамках своей милитаризации заводы. И часто возникает такая мысль (они много говорят про мир): когда подпишется мирное соглашение и снова страны вернутся к рамкам, что мы будем делать? Мы будем дальше лечить, учить и строить. А что будете делать вы со своими 350 заводами, куда вы набрали уже рабочих?", - подчеркнул политолог Юрий Воскресенский, отметив, что странам Запада нужна война, чтобы их производство вооружения окупилось. - В факте очередного открытия объекта здравоохранения серьезный стратегический момент заключен - мы и дальше планируем развиваться таким образом". В противовес новости об открытии в Беларуси новой больницы эстонские СМИ сообщили сегодня о строительстве 150 бункеров на границе с Россией, а польские - о завершении возведения трех заводов по производству боеприпасов. "Все наши уважаемые соседи строят в рамках своей милитаризации заводы. И часто возникает такая мысль (они много говорят про мир): когда подпишется мирное соглашение и снова страны вернутся к рамкам, что мы будем делать? Мы будем дальше лечить, учить и строить. А что будете делать вы со своими 350 заводами, куда вы набрали уже рабочих?", - подчеркнул политолог Юрий Воскресенский, отметив, что странам Запада нужна война, чтобы их производство вооружения окупилось. - В факте очередного открытия объекта здравоохранения серьезный стратегический момент заключен - мы и дальше планируем развиваться таким образом".





Эксперты напомнили, что бюджет на 2027 год сохранит социальную направленность, и расходы на здравоохранение приближаются к 4 млрд рублей, или более $1,3 млрд. "Нам некоторые эксперты-рынщики и отдельные зарубежные советники еще тогда, когда они могли вояжировать в нашу страну, предлагали вообще перейти к коммерциализации здравоохранения, и отдельные граждане говорили: "Ну и хорошо, зато мы будем больше зарабатывать денег". Безусловно, если убрать с государственных плеч эти $1,3 млрд и вбросить в какие-то другие направления, у каких-то людей станет больше денег, не факт, что у всех. Но задумаешься ли ты об этих деньгах, когда действительно возникнут проблемы со здоровьем? И второе, что такое страховая медицина - это медицина для богатых. Чем больше у тебя денег, тем лучше ты получаешь медицинскую помощь", - акцентировал внимание член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский.

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Скриншот видео телеканала "Беларусь 1"