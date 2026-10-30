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Каким могло бы быть белорусское здравоохранение "за деньги", рассказали эксперты

Опубликовано:

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Общество
30 октября 2026, 23:40

Каким могло бы быть белорусское здравоохранение "за деньги", рассказали эксперты

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каким могло бы быть белорусское здравоохранение, если бы глава государства много лет назад согласился на предложения иностранных советников поставить эту сферу на коммерческие рельсы, в программе "Клуб редакторов" в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказали эксперты.
Обсуждая открытие современной инфекционной больницы в Минске, которое прошло сегодня с участием Президента, участники программы затронули тему медицинского страхования, распространенного в странах Европы и США. Первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Владимир Перцов подчеркнул, что в нашей стране каждый гражданин получает медуслуги бесплатно. За рубежом высок процент смертей из-за несвоевременного диагностирования и, соответственно, лечения. "Медицина там страховая - то есть платная. Если даже ты едешь по страховке, ты должен большую часть, если у тебя неполное покрытие страховое, оплатить из собственного кармана. А это при их расценках - иногда несколько десятков тысяч долларов. Люди не могут записаться по полгода-году к узкому специалисту, и это практически норма", - отметил он, добавив, что жители иностранных держав в большинстве своем вынуждены лечиться самостоятельно, приобретая доступные лекарства, которые не всегда помогают.
Директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси, председатель ОО "Белорусский союз женщин" Ольга Шпилевская привела в пример показательный случай. Одна жительница Болгарии столкнулась с ситуацией, когда ее ребенок (а медстраховку на него родители оплачивают полностью) попал в инфекционную больницу. По страховке ему было положено возмещение всего двух дней в стационаре, при этом капельницы были платные. "Вопрос здесь в плане полного пакета платной медицины и социальных гарантий, которые тебе якобы дают", - отметила она.

При этом в Беларуси той же женщине при травме оказали всю необходимую помощь, не задавая вопросы о медстраховке, хотя она и была. "Разница в человечности, подходе, отношении к людям", - сказала Ольга Шпилевская.
В противовес новости об открытии в Беларуси новой больницы эстонские СМИ сообщили сегодня о строительстве 150 бункеров на границе с Россией, а польские - о завершении возведения трех заводов по производству боеприпасов. "Все наши уважаемые соседи строят в рамках своей милитаризации заводы. И часто возникает такая мысль (они много говорят про мир): когда подпишется мирное соглашение и снова страны вернутся к рамкам, что мы будем делать? Мы будем дальше лечить, учить и строить. А что будете делать вы со своими 350 заводами, куда вы набрали уже рабочих?", - подчеркнул политолог Юрий Воскресенский, отметив, что странам Запада нужна война, чтобы их производство вооружения окупилось. - В факте очередного открытия объекта здравоохранения серьезный стратегический момент заключен - мы и дальше планируем развиваться таким образом".

Эксперты напомнили, что бюджет на 2027 год сохранит социальную направленность, и расходы на здравоохранение приближаются к 4 млрд рублей, или более $1,3 млрд. "Нам некоторые эксперты-рынщики и отдельные зарубежные советники еще тогда, когда они могли вояжировать в нашу страну, предлагали вообще перейти к коммерциализации здравоохранения, и отдельные граждане говорили: "Ну и хорошо, зато мы будем больше зарабатывать денег". Безусловно, если убрать с государственных плеч эти $1,3 млрд и вбросить в какие-то другие направления, у каких-то людей станет больше денег, не факт, что у всех. Но задумаешься ли ты об этих деньгах, когда действительно возникнут проблемы со здоровьем? И второе, что такое страховая медицина - это медицина для богатых. Чем больше у тебя денег, тем лучше ты получаешь медицинскую помощь", - акцентировал внимание член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский.

Ольга Шпилевская отметила, что белорусы, сталкиваясь с серьезными заболеваниями, например с онкологией, заменой сустава или клапана сердца, не задумываются, что лечение при таких диагнозах очень дорогостоящее, а наши граждане получают его бесплатно. "Если бы мы перешли на рельсы коммерциализации, сколько бы людей осталось без помощи?" - сказала председатель БСЖ.-0-

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Скриншот видео телеканала "Беларусь 1"
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