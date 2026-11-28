28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каким критериям должна соответствовать продукция, чтобы попасть на торговые прилавки, и какая доля продукции отечественного производства присутствует в торговых объектах, рассказала в проекте БЕЛТА "Страна говорит" начальник отдела потребительского рынка управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталия Черепович.

Наталия Черепович напомнила, что уже на 14 ноября была обеспечена стопроцентная закладка стабилизационных фондов. "Заложено около 150 тыс. т продукции. Это на 5% меньше, чем в прошлом году, но это связано с корректировкой объемов с учетом спроса в том же прошлом году. Картофеля заложили около 60 тыс. т, капусты - 22,6 тыс. т, а свеклы - 10 тыс. т. Моркови заложено 15,6 тыс. т, лука репчатого - 15,2 тыс. т, яблок - 27 тыс. т", - рассказала она. Есть небольшой прирост по моркови, свекле и яблокам - от 1,5% до 3%.

Кроме того, представитель МАРТ пояснила, каким критериям должна соответствовать плодоовощная продукция, чтобы попасть на прилавок. Так, сами требования, которым должна соответствовать продукция, указаны в постановлении Совета Министров №399. Каждая культура должна соответствовать требованиям конкретного стандарта. Для каждой из них предусмотрены индивидуальные критерии, включающие параметры формы, размера, однородности окраски кожуры, а также обязательное отсутствие дефектов, порчи, гнили и плесени. Кроме того, представитель МАРТ пояснила, каким критериям должна соответствовать плодоовощная продукция, чтобы попасть на прилавок. Так, сами требования, которым должна соответствовать продукция, указаны в постановлении Совета Министров №399. Каждая культура должна соответствовать требованиям конкретного стандарта. Для каждой из них предусмотрены индивидуальные критерии, включающие параметры формы, размера, однородности окраски кожуры, а также обязательное отсутствие дефектов, порчи, гнили и плесени.





По таким культурам, как картофель, капуста, репчатый лук, свекла, морковь, в том числе даже и огурцы, удельный вес продажи отечественных товаров хороший - от 80% до 95%, обратила внимание Наталия Черепович. Существуют позиции, импорт которых пока не удается полностью заместить отечественной продукцией. В качестве примера она привела томаты: их доля на внутреннем рынке составляет 70,5%. Такой показатель объясняется недостаточным объемом собственного производства для полного покрытия потребностей. Однако представитель МАРТ выразила надежду, что благодаря стратегии развития тепличного хозяйства ситуация со временем улучшится.

По ее мнению, полностью избавиться от импортного, скорее всего, не получится. "В рамках расширения ассортимента, особенно в крупных торговых сетях, где присутствует в продаже одновременно большое количество наименований яблок, скорее всего, мы будем видеть импорт", - считает представитель МАРТ.-0- По ее мнению, полностью избавиться от импортного, скорее всего, не получится. "В рамках расширения ассортимента, особенно в крупных торговых сетях, где присутствует в продаже одновременно большое количество наименований яблок, скорее всего, мы будем видеть импорт", - считает представитель МАРТ.-0-





* Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.