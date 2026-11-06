Каким будет выпускник журфака нового поколения, рассказала декан факультета

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кто такой журналист будущего и какими навыками он должен обладать? Мнением в проекте БЕЛТА "Страна говорит" поделилась декан факультета журналистики Белорусского государственного университета Елизавета Хмель.





"Студент журфака, выпускник журфака - это универсальный специалист, который может, умеет и создает прекрасный качественный контент, будь-то аудивизуальный или печатный. Блогерство - это просто форма подачи контента. Либо ты работаешь на конкретные средства массовой информации, либо ты работаешь на себя и создаешь тот же самый контент", - отметила Елизавета Хмель.

Безусловно, будущий выпускник - это супертехнологичный молодой человек, который прекрасно разбирается во всех трендах, тенденциях в сфере и технологиях, считает декан. "Прекрасно знает, как работать с искусственным интеллектом. А уже форму подачи контента он для себя определяет сам", - заключила она. Безусловно, будущий выпускник - это супертехнологичный молодой человек, который прекрасно разбирается во всех трендах, тенденциях в сфере и технологиях, считает декан. "Прекрасно знает, как работать с искусственным интеллектом. А уже форму подачи контента он для себя определяет сам", - заключила она.





*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.