Какие замечания выявлялись во время плановых проверок теплоснабжающих организаций, рассказал эксперт

Госэнергогазнадзор контролирует подготовку к осенне-зимнему сезону организаций с теплоисточниками, сетями и системами теплопотребления. Учреждение также регистрирует паспорта готовности. "Среди частых нарушений - несвоевременное предоставление актов гидравлических испытаний, промывок трубопроводов, оборудования тепловых сетей и теплоустановок. Что касается электроустановок, то чаще всего это несвоевременное предоставление техпротоколов электрофизических измерений и испытаний по газоиспользующему оборудованию в жилом фонде, это акты проверки дымовых и вентиляционных каналов. Также есть вопросы по их оформлению", - рассказал Александр Гулевич.

Что касается технической стороны вопроса, замечания здесь стандартные - частичное отсутствие тепловой изоляции, непроведение или некачественное проведение ревизии запорной арматуры, нарушение изоляции, выполнение соединения проводников вскрутку, неправильный выбор аппаратов защиты, несоблюдение нормативного расстояния между электрическими проводами и газопроводами, разрушение дымовых и вентиляционных каналов. Что касается технической стороны вопроса, замечания здесь стандартные - частичное отсутствие тепловой изоляции, непроведение или некачественное проведение ревизии запорной арматуры, нарушение изоляции, выполнение соединения проводников вскрутку, неправильный выбор аппаратов защиты, несоблюдение нормативного расстояния между электрическими проводами и газопроводами, разрушение дымовых и вентиляционных каналов.

"Грубых нарушений, которые влияют на надежность и безопасность, становится меньше. Мы стремимся к тому, чтобы организации при подготовке объектов к отопительному сезону сами выявляли и устраняли замечания, а затем приглашали инспектора Госэнергогазнадзора для участия в комиссии", - подчеркнул замгенерального директора.





*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.