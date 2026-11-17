17 ноября, Гродненский район /Корр. БЕЛТА/. Какие задачи стоят перед маневренными группами территориальных органов пограничной службы во время внезапной проверки Государственным секретариатом Совета безопасности, а также какие результаты показывают военнослужащие, рассказал журналистам заместитель начальника управления Государственного секретариата Совета безопасности Эдуард Головко, передает корреспондент БЕЛТА.
Как отметил заместитель начальника управления Государственного секретариата Совета безопасности, техника готова, люди также хорошо подготовлены. "Упражнения будут выполняться личным составом как днем, так и в темное время суток. Кроме того, на других участках полигона военнослужащие будут выполнять огневые задачи из ручного противотанкового гранатомета и автоматического гранатомета", - сказал он.
"Оцениваются в работе экипажа фактически все элементы. Это и выдвижение техники на рубеж открытия огня, загрузка боеприпасов, поражение целей. Все это, естественно, - в установленное время, которое ни в коем случае нельзя превысить, иначе результат будет снижен", - отметил Эдуард Головко.
По его словам, маневренная группа Лидского погранотряда вчера успешно выполнила все задачи при поднятии по тревоге, в установленные сроки совершила марш в районы по предназначению: "Все задачи были выполнены, прибыли вовремя. Вчера они также выполняли задачи и стрелкового вооружения, получив достойный результат".-0-Фото Леонида Щеглова
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17 ноября 2026, 15:30
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