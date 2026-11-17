17 ноября, Гродненский район /Корр. БЕЛТА/. Какие задачи стоят перед маневренными группами территориальных органов пограничной службы во время внезапной проверки Государственным секретариатом Совета безопасности, а также какие результаты показывают военнослужащие, рассказал журналистам заместитель начальника управления Государственного секретариата Совета безопасности Эдуард Головко, передает корреспондент БЕЛТА."Сегодня проводится очередной этап проверки территориальных органов пограничной службы. Бронетехника, которая входит в состав маневренных групп, совершила марш на полигоны Министерства обороны. Выполняются огневые задачи из бронетанковой техники штатным вооружением", - рассказал Эдуард Головко, добавив, что личному составу предстоит поразить цели из крупнокалиберного пулемета на удалении до 900 м и пулемета на удалении до 500 м.Как отметил заместитель начальника управления Государственного секретариата Совета безопасности, техника готова, люди также хорошо подготовлены. "Упражнения будут выполняться личным составом как днем, так и в темное время суток. Кроме того, на других участках полигона военнослужащие будут выполнять огневые задачи из ручного противотанкового гранатомета и автоматического гранатомета", - сказал он."Оцениваются в работе экипажа фактически все элементы. Это и выдвижение техники на рубеж открытия огня, загрузка боеприпасов, поражение целей. Все это, естественно, - в установленное время, которое ни в коем случае нельзя превысить, иначе результат будет снижен", - отметил Эдуард Головко.По его словам, маневренная группа Лидского погранотряда вчера успешно выполнила все задачи при поднятии по тревоге, в установленные сроки совершила марш в районы по предназначению: "Все задачи были выполнены, прибыли вовремя. Вчера они также выполняли задачи и стрелкового вооружения, получив достойный результат".-0-Фото Леонида Щеглова