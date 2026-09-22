Какие возможности предоставляют белорусам ID-карты при использовании оцифрованных сервисов, рассказали в НЦЭУ

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие возможности предоставляют белорусам ID-карты гражданина при использовании оцифрованных сервисов, рассказали в пресс-службе Национального центра электронных услуг.



Граждане Беларуси с 1 сентября 2021 года стали получать ID-карты и биометрические паспорта. Использование документов нового образца позволяет автоматизировать процедуру идентификации личности, упрощает прохождение паспортного контроля при пересечении границы, а также способствует развитию электронных сервисов.



"ID-карта - безопасное и универсальное средство идентификации в цифровом пространстве, которое позволяет совершать юридически значимые действия в электронном виде. Владелец ID-карты может идентифицироваться в любом информационном ресурсе и получить персонализированные услуги и электронные сервисы через "Е-Паслугу", - рассказали в пресс-службе.



Пользователь может авторизоваться с помощью ID-карты на портале, получить доступ к своему личному кабинету и заказать услугу, не выходя из дома. ID-карта является носителем двух приложений: идентификационного и электронной цифровой подписи, которые дают возможность доступа ко всем оцифрованным сервисам на "Е-Паслуге", а их сегодня 898.



"Вместе с тем, при использовании ID-карты необходимо дополнительное устройство, позволяющее авторизационные данные с ID-карты передать на персональный компьютер - считыватель. Чтобы упростить процедуру авторизации и получить доступ к оцифрованным сервисам, Национальный центр электронных услуг разработал мобильное приложение "Е-Паслуга", в котором считывателем выступает мобильный телефон", - пояснили в пресс-службе.



Для использования мобильного приложения нужен смартфон с функцией NFC и ID-карта. Активировав NFC и приложив ID-карту к тыльной стороне смартфона, необходимо ввести PIN 1 - и зарегистрировать личный кабинет. Защита передаваемых данных, в том числе персональных, обеспечена через терминальный режим работы с криптографическими преобразованиями в соответствии с регламентирующими стандартами.



Личные кабинеты на "Е-Паслуге" есть у каждого белоруса, сведения о котором внесены в Регистр населения. Активация личного кабинета происходит при первом входе в него.



Мобильное приложение "Е-Паслуга" доступно для использования физическим лицам и только для системы Android. Скачать приложение можно в Google Play, Huawei AppGallery, Android RuStore. С момента запуска приложения - 20 декабря 2023 года - количество активных скачиваний составило более 46 тыс.



Стать пользователем можно и не имея ID-карты, а авторизоваться возможно по номеру телефона, email, учетным записям в Google или Apple. В данном случае пользователь получает доступ к минимальному количеству услуг и лишается возможности подписать электронный документ.



"В паспорте нового образца (ID-карта) нет данных об адресе регистрации, браке, детях. В целях получения комплекса сведений, отсутствующих на ID-карте, разработаны электронные услуги: 3.60.01 "Получение сведений, отсутствующих на ID-карте (при условии получения согласия физического лица)"; 3.60.02 "Получение сведений, отсутствующих на ID-карте (без получения согласия физического лица)"; 3.60.03 "Получение сведений, отсутствующих на ID-карте (для физических лиц в отношении самих себя)". При направлении одного запроса можно получить сведения о семейном положении и детях из ГИС "Регистр населения" и сведения об актуальном адресе регистрации гражданина из АИС "Учет граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства и месту пребывания", - обратили внимание в пресс-службе.



Всего на портале доступны для заказа 302 электронные услуги и 596 административных процедур из 82 информационных ресурсов. Разработкой и оказанием электронных услуг для разных категорий потребителей - граждан, бизнеса, государственных органов и организаций занимается НЦЭУ.-0-