Какие возможности дает переобучение с гарантией трудоустройства от службы занятости, рассказали в Минтруда

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О возможностях, которые дает переобучение с гарантией трудоустройства от службы занятости населения, рассказали БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.



Право на бесплатное обучение имеют безработные, зарегистрированные в службе занятости населения, люди, которые осуществляют уход за ребенком до трех лет (при этом не находятся в отпуске по уходу), и те, кто осуществляет уход за ребенком с инвалидностью.



Служба занятости работает напрямую с нанимателями, обучая людей именно тем профессиям, которые нужны работодателям здесь и сейчас. Можно изучить популярные рабочие профессии, например, водитель троллейбуса, трамвая, автомобиля, погрузчика, повар, слесарь-сантехник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик, также можно изучить основы предпринимательской деятельности.



Служба занятости населения договаривается с нанимателем о трудоустройстве будущего выпускника. Организуется собеседование между работником и работодателем. Заключается трехсторонний договор, где прописаны все права, обязанности и гарантии.



В ведомстве сообщили, что за период с января по август 2026 года направлены на обучение более 1 тыс. безработных. "Для безработных это бесплатное обучение и гарантированное рабочее место после его окончания. Для работодателя - решение кадрового вопроса с подготовленным специалистом", - добавили в Минтруда.-0-