17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О возможностях, которые дает переобучение с гарантией трудоустройства от службы занятости населения, рассказали БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
Право на бесплатное обучение имеют безработные, зарегистрированные в службе занятости населения, люди, которые осуществляют уход за ребенком до трех лет (при этом не находятся в отпуске по уходу), и те, кто осуществляет уход за ребенком с инвалидностью.
Служба занятости работает напрямую с нанимателями, обучая людей именно тем профессиям, которые нужны работодателям здесь и сейчас. Можно изучить популярные рабочие профессии, например, водитель троллейбуса, трамвая, автомобиля, погрузчика, повар, слесарь-сантехник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик, также можно изучить основы предпринимательской деятельности.
Служба занятости населения договаривается с нанимателем о трудоустройстве будущего выпускника. Организуется собеседование между работником и работодателем. Заключается трехсторонний договор, где прописаны все права, обязанности и гарантии.
В ведомстве сообщили, что за период с января по август 2026 года направлены на обучение более 1 тыс. безработных. "Для безработных это бесплатное обучение и гарантированное рабочее место после его окончания. Для работодателя - решение кадрового вопроса с подготовленным специалистом", - добавили в Минтруда.-0-
Общество
17 сентября 2026, 14:20
Какие возможности дает переобучение с гарантией трудоустройства от службы занятости, рассказали в Минтруда
Фото из архива
Новости рубрики Общество
"Так хочу обнять детей!" Беларусь вновь предоставила гуманитарный коридор для воссоединения украинских, российских семей
Генетическая экспертиза, борьба с дипфейками. Какие белорусские наработки возьмут на вооружение российские судэксперты
Главное
Топ-новости
Утверждено соглашение между Беларусью и Кыргызстаном о взаимном признании водительских удостоверений
Беларусь и Оман обсудили реализацию проектов в сферах промышленности и продовольственной безопасности
"Так хочу обнять детей!" Беларусь вновь предоставила гуманитарный коридор для воссоединения украинских, российских семей
Мир и безопасность прочно ассоциируются у белорусов с главой государства - политологи о результатах социсследования
"Лето окончательно собирает чемоданы": на следующей неделе в Беларусь придут скандинавский холод и ливни
С нами интереснее