Какие вопросы на форумах блогеров поднимаются чаще всего, рассказали в Мининформе

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Что чаще всего обсуждают на встречах с блогерами, в проекте БЕЛТА "Страна говорит" рассказала начальник управления электронных СМИ и интернет-ресурсов Министерства информации Александра Гончарова.
Одной из самых острых остается проблема блокировок на зарубежных платформах. Авторы интересуются степенью своей защищенности и тем, планирует ли Министерство информации ограничивать доступ к иностранным ресурсам. "Успокоим всех блогеров: пока что мы ничего не планируем ограничивать. Мы используем все каналы коммуникации для донесения нашей правдивой и интересной информации", - подчеркнула Александра Гончарова.
Начальник управления добавила, что прошедшие форумы носили выраженный тематический характер. Первая встреча была посвящена формированию самого пула блогерского сообщества, поскольку блогинг - индивидуальный вид деятельности и авторы редко проявляют склонность к объединению. Второй форум фокусировался на теме противодействия фейкам и донесении объективной информации.
Летняя встреча была посвящена трудоустройству и деятельности студенческих отрядов. Участников погрузили в работу учреждений и организаций. "Для многих стало открытием, что студотрядовское движение у нас настолько широко представлено. Ребята зарабатывают свои первые деньги не созданием видеоконтента, а непосредственно трудом, порой очень сложным", - заметила представитель Мининформа.
В ходе дискуссий также поднимался вопрос о создании ассоциации блогерского сообщества. Однако, по словам спикера, как только речь заходит об объединении, неизбежно возникает тема ответственности авторов, что пока вызывает у них определенные опасения. "Как только говорят об ответственности, сразу возникает реакция: "А, так это еще и ответственность". Поэтому, наверное, этот вопрос пока преждевременен", - констатировала Александра Гончарова.
Отвечая на вопрос о численности активного сообщества, она пояснила, что на постоянной основе с Министерством информации сотрудничают примерно 60-80 человек из всех регионов страны. "Я бы не сказала, что минчане превалируют. В процентном соотношении это равное количество представителей всех областных центров и столицы. Наверное, Минск пока лидирует по количеству подписчиков", - резюмировала начальник управления электронных СМИ и интернет-ресурсов.-0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.