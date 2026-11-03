Какие вопросы на форумах блогеров поднимаются чаще всего, рассказали в Мининформе

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Что чаще всего обсуждают на встречах с блогерами, в проекте БЕЛТА "Страна говорит" рассказала начальник управления электронных СМИ и интернет-ресурсов Министерства информации Александра Гончарова.

Пул вопросов, которые задают блогеры, абсолютно разнообразен, отметила Александра Гончарова. По итогам трех форумов блогерского сообщества, проведенных под руководством ведомства, сформировался четкий круг актуальных тем. Пул вопросов, которые задают блогеры, абсолютно разнообразен, отметила Александра Гончарова. По итогам трех форумов блогерского сообщества, проведенных под руководством ведомства, сформировался четкий круг актуальных тем.





Одной из самых острых остается проблема блокировок на зарубежных платформах. Авторы интересуются степенью своей защищенности и тем, планирует ли Министерство информации ограничивать доступ к иностранным ресурсам. "Успокоим всех блогеров: пока что мы ничего не планируем ограничивать. Мы используем все каналы коммуникации для донесения нашей правдивой и интересной информации", - подчеркнула Александра Гончарова.





Начальник управления добавила, что прошедшие форумы носили выраженный тематический характер. Первая встреча была посвящена формированию самого пула блогерского сообщества, поскольку блогинг - индивидуальный вид деятельности и авторы редко проявляют склонность к объединению. Второй форум фокусировался на теме противодействия фейкам и донесении объективной информации.





Летняя встреча была посвящена трудоустройству и деятельности студенческих отрядов. Участников погрузили в работу учреждений и организаций. "Для многих стало открытием, что студотрядовское движение у нас настолько широко представлено. Ребята зарабатывают свои первые деньги не созданием видеоконтента, а непосредственно трудом, порой очень сложным", - заметила представитель Мининформа.

В ходе дискуссий также поднимался вопрос о создании ассоциации блогерского сообщества. Однако, по словам спикера, как только речь заходит об объединении, неизбежно возникает тема ответственности авторов, что пока вызывает у них определенные опасения. "Как только говорят об ответственности, сразу возникает реакция: "А, так это еще и ответственность". Поэтому, наверное, этот вопрос пока преждевременен", - констатировала Александра Гончарова. В ходе дискуссий также поднимался вопрос о создании ассоциации блогерского сообщества. Однако, по словам спикера, как только речь заходит об объединении, неизбежно возникает тема ответственности авторов, что пока вызывает у них определенные опасения. "Как только говорят об ответственности, сразу возникает реакция: "А, так это еще и ответственность". Поэтому, наверное, этот вопрос пока преждевременен", - констатировала Александра Гончарова.





Отвечая на вопрос о численности активного сообщества, она пояснила, что на постоянной основе с Министерством информации сотрудничают примерно 60-80 человек из всех регионов страны. "Я бы не сказала, что минчане превалируют. В процентном соотношении это равное количество представителей всех областных центров и столицы. Наверное, Минск пока лидирует по количеству подписчиков", - резюмировала начальник управления электронных СМИ и интернет-ресурсов.-0-





*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.