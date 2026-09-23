Какие вопросы белорусы считают для себя наиболее актуальными? Результаты социсследования

Социсследование проводил в июле - августе 2026 года Институт социологии НАН Беларуси по заказу Белорусского института стратегических исследований (БИСИ). В нем приняли участие 2045 респондентов из всех регионов страны. Первую часть результатов социсследования, которая касается актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси, презентовали в Минске 10 сентября. Вторая - по общественно-политической тематике - была представлена 16 сентября. Сегодня социологи поделились результатами третьей части социсследования, касающейся актуальных вопросов международной и внутренней повестки.-0-



