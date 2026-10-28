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Какие условия созданы для развития и образования детей в Беларуси, рассказал Иванец

Опубликовано:

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Общество
28 октября 2026, 15:28

Какие условия созданы для развития и образования детей в Беларуси, рассказал Иванец

Андрей Иванец
Андрей Иванец
Андрей Иванец
28 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Как развивается сфера образования в стране и на каком этапе закладываются основы для будущего формирования личности, обсуждали сегодня с участием министра образования Андрея Иванца во время республиканского семинара-практикума "От качества условий к качеству результатов: стратегии развития дошкольного, общего среднего и специального образования" в Могилеве, сообщает БЕЛТА.

До начала семинара министр образования ознакомился с материально-технической базой Могилевского государственного областного лицея №1 и Могилевского государственного лицея №3. Во время посещений обсуждались не только вопросы качества и уровня образовательного процесса, но и бытовые моменты проживания лицеистов. В этом году в областном лицее №3 обновили общежитие.
Продолжилась встреча практическими обсуждениями. Как отметил Андрей Иванец, семинар в областном центре затрагивает важнейшие направления деятельности системы образования Беларуси. Один из важнейших этапов - дошкольное образование. "Ведь это - наши самые маленькие воспитанники. И это как раз тот возраст, когда мы закладываем основы для будущего формирования личности, социализации каждого маленького ребенка, - сказал он. - Поэтому мы сегодня посмотрим тот опыт, который реализуется и в нашей стране, и в Могилевской области именно по развитию личности в дошкольном образовании. Это не только реализация самой программы дошкольного образования, а объединение интересов. Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был творчески и спортивно развит и чтобы он, безусловно, был готов к приходу в школу".

Еще один важный вопрос касался развития лицейского образования. Именно эта ступень, по мнению Андрея Иванца, является локомотивом и ориентиром для развития учреждений общего среднего образования. Здесь создаются особые условия для развития творчески одаренной молодежи. И подтверждением тому являются многочисленные победители международных, республиканских олимпиад, различных конкурсов исследовательского и инженерно-технического характера.
"Важна доступность общего среднего образования для сельских ребят и для ребят из районных центров. Возможность получить специальное или инклюзивное образование. Доступность образования должна быть у всех наших ребят, в том числе и тех, кто имеет особые потребности, - отметил министр образования. - Во время заседания Совета директоров учреждений специального образования мы обсуждали вопросы, которые требуют межведомственного взаимодействия, совместной работы Министерства образования с Министерством здравоохранения, Министерством труда и социальной защиты, Министерством культуры, Министерством спорта".

Андрей Иванец подчеркнул, что в Беларуси создаются все необходимые условия для того, чтобы каждый ребенок мог получить свой образовательный маршрут.

Во время семинара-практикума участники обсудили обширный спектр вопросов: от внутренней системы оценки качества до того, что из себя представляет современная образовательная среда. Встреча получилось разносторонней и практико-ориентированной, где каждый участник смог найти что-то новое и полезное для себя.-0-
Фото Олега Фойницкого
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