10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие условия складываются для работы речного транспорта в Беларуси, рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
"На реках 5-9 сентября отмечались колебания уровней воды, на притоке Немана реке Россь у деревни Студенец уровень воды опустился ниже отметки выхода воды на пойму, а на Западной Двине у Витебска уровень воды поднялся выше отметки, лимитирующей судоходство. По состоянию на 10 сентября на Припяти, большем протяжении Западной Двины и Сожа, Немане у Гродно, Вилии у агрогородка Стешицы, Днепре на участке Орша - Могилев, Березине у Бобруйска наблюдается незначительный (1-8 см за сутки) рост уровней воды и ровный их ход. Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются на Немане у Гродно, Днепре у Могилева, Жлобина, Речицы и городского поселка Лоев, Березине у Бобруйска и Светлогорска, Соже у Кричева, Славгорода и Гомеля, Припяти у деревни Черничи и Мозыря", - рассказали в Белгидромете.
Температура воды в реках составляет от 11 до 21 градуса, в других водоемах - от 16 до 19 градусов.
По прогнозам гидрологов, в ближайшие дни в уровенном и термическом режимах рек существенных изменений не ожидается.
Больше актуальной и интересной информации о погоде смотрите в программе ОНТ "Метеогид" на videobel.by.-0-
Общество
10 сентября 2026, 13:20
Какие условия складываются для работы речного транспорта в Беларуси, рассказали гидрологи
Фото из архива
Новости рубрики Общество
Активность на переменах, режим сна и приложения для здоровья. Как избежать возможного ожирения у ребенка
Довести идею от начального этапа до реализации. Интенсив для молодых предпринимателей проходит в Минске
Главное
Топ-новости
"Защитить детей от проходимцев". Лукашенко требует поставить точку в вопросе лицензирования образования
Не приведет ли к удорожанию? Лукашенко оценил предложение лицензировать монтаж и обслуживание домофонов
Перцов об информационном противостоянии: в умы молодых людей хотят вложить "альтернативную историческую правду"
Караник на встрече в Гродно: важно донести до каждого, что объединение Беларуси - акт исторической справедливости
"Единство начинается с каждого из нас". Акция "Беларусь адзіная" собрала учащихся Слонимского колледжа
"Буду носить красный галстук с гордостью". В Могилеве прошла церемония вступления в общественные объединения
С нами интереснее