Какие цифровые сервисы в сфере образования доступны белорусам, рассказали в НЦЭУ

Перевод сервисов образовательной деятельности в электронный вид позволяет существенно снизить бюрократическую нагрузку, нет необходимости лично посещать государственные органы, готовить бумажные отчеты и представлять документы в бумажной форме в ходе личного приема.-0-





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16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие оцифрованные сервисы доступны белорусам в образовательной деятельности, рассказали БЕЛТА в пресс-службе Национального центра электронных услуг."С началом учебного года наряду со школьными хлопотами возникает множество других административных вопросов, которые требуют обязательного решения. Благодаря единому порталу электронных услуг "Е-Паслуга" ряд из них можно решить в один клик, не выходя дома", - рассказали в НЦЭУ."Е-Паслуга" является единой площадкой для заказа и получения государственных услуг и административных процедур. Сегодня на портале доступны для заказа 301 электронная услуга и 596 административных процедур из 82 информационных ресурсов. За последние годы динамично растет количество оцифрованных сервисов социальной направленности, в том числе в сфере образования, которые доступны на едином портале электронных услуг, а также в мобильном приложении "Е-Паслуга".Более 15 тыс. родителей с января 2026 года воспользовались возможностью подать документы онлайн, поставить детей на учет в детский сад и получить направления в учреждения дошкольного образования. Административные процедуры доступны для заказа физическим лицам со строгой аутентификацией (с использованием личной электронной цифровой подписи, ID-карты или уникального идентификатора) и нестрогой аутентификацией (с использованием логина и пароля или внешних сервисов аутентификации (Google, Apple))."Е-Паслуга" предоставляет возможность учреждениям образования и организациям, которые в соответствии с законодательством могут осуществлять образовательную деятельность, подать заявление на получение соответствующей лицензии (код сервиса: 548.10.2.1) или подать заявление об изменении уже существующей лицензии (код сервиса: 548.10.2.2).С июля 2025 года более 200 учреждений образования и организаций воспользовались возможностью подать заявление на получение или изменение лицензии онлайн через "Е-Паслуга".В текущем году для юридических лиц были переведены в цифру новые административные процедуры Департамента контроля качества образования Министерства образования Республики Беларусь, позволяющие пройти государственную аккредитацию учреждения образования на соответствие заявленному виду.Из последних новинок среди оцифрованных сервисов в сфере образования электронная услуга 3.101.01 "Получение сведений о документах об образовании". Ее потребители - государственные органы и другие организации. Сервис работает в автоматическом режиме и использует технологию "система - система", что максимально ускоряет и упрощает процесс получения сведений, а организации могут оперативно проверять данные о документах об образовании.