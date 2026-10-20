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Какие трудовые гарантии предусмотрены для отцов в Беларуси, напомнили в Минтруда

Опубликовано:

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Общество
20 октября 2026, 15:57

Какие трудовые гарантии предусмотрены для отцов в Беларуси, напомнили в Минтруда

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законодательство предусматривает ряд мер, которые помогают отцам совмещать работу и заботу о семье. Как и при каких условиях можно ими воспользоваться, напомнили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

При рождении ребенка и воспитании его в семье отец или отчим вправе получить отпуск продолжительностью до 14 календарных дней. Предоставить его по желанию работника - обязанность нанимателя. Для этого необходимо подать письменное заявление. Отпуск предоставляется единовременно в течение шести месяцев с даты рождения ребенка. По общему правилу заработная плата за этот период не сохраняется. Вместе с тем коллективный договор или наниматель могут предусмотреть оплату, большую продолжительность и другие условия предоставления такого отпуска.

Семья вправе решить, что ухаживать за ребенком до трех лет будет работающий отец. Такая возможность предусмотрена, например, если мать вышла на работу или службу, получает образование в дневной форме либо осуществляет другую деятельность, указанную в статье 185 Трудового кодекса. Отец должен фактически ухаживать за ребенком. Отпуск оформляется по письменному заявлению, его можно использовать полностью или по частям любой продолжительности. При этом за работником сохраняется место работы. На период ухода назначается ежемесячное государственное пособие.

Если в семье воспитываются трое и более детей до 16 лет либо ребенок с инвалидностью до 18 лет, отец может воспользоваться одним дополнительным свободным днем в неделю с оплатой в размере среднего заработка. Как альтернатива по согласованию с нанимателем можно сократить продолжительность ежедневной работы или смены на один час с сохранением заработной платы, если это не препятствует нормальной деятельности организации.

Если отец воспитывает ребенка с инвалидностью до 18 лет, предусмотрен также один дополнительный свободный день в месяц с оплатой за счет средств государственного социального страхования. Если в семье двое и более детей до 16 лет, можно получить один дополнительный свободный день в месяц. Его оплата может предусматриваться коллективным договором или другим локальным правовым актом.

Для еженедельной гарантии учитываются: режим и продолжительность рабочего времени отца, а в полной семье еще и занятость второго родителя по установленным законодательством правилам. Родители могут распределять между собой использование оплачиваемых свободных дней. При этом еженедельный свободный день не предоставляется в ту неделю, когда работник использует дополнительный ежемесячный день. 

Отец, воспитывающий двоих и более детей до 14 лет либо ребенка с инвалидностью до 18 лет, вправе по своему желанию получить трудовой отпуск за первый рабочий год до истечения шести месяцев работы у нанимателя. Отцу ребенка с инвалидностью до 18 лет трудовой отпуск предоставляется летом или в другое удобное время. Кроме того, работник вправе запланировать отпуск на период нахождения жены в отпуске по беременности и родам.

Для отца, который использует отпуск по уходу за ребенком вместо матери, действуют специальные гарантии продолжения трудовых отношений. С его согласия наниматель обязан продлить контракт или заключить новый как минимум до окончания отпуска. Если отец приступает к работе до или после его окончания - не менее чем до достижения ребенком пяти лет.

Работающий отец, который фактически ухаживает за заболевшим ребенком до 14 лет, имеет право на пособие по временной нетрудоспособности при соблюдении установленных условий. Предусмотрена и возможность ухода за ребенком до трех лет или ребенком с инвалидностью до 18 лет в случае болезни матери. 

На работающих отцов, которые воспитывают детей без матери, распространяются гарантии, предусмотренные для работающих матерей. Это касается в том числе случаев длительного (более месяца) пребывания матери в организации здравоохранения. Для одиноких родителей установлены дополнительные гарантии при приеме на работу и увольнении. Нельзя отказать в заключении трудового договора или снизить заработную плату из-за наличия ребенка до 14 лет либо ребенка с инвалидностью до 18 лет. Предусмотрены также ограничения на увольнение по инициативе нанимателя, включая сокращение численности или штата.

При соблюдении установленных условий отец ребенка с инвалидностью может выйти на пенсию на пять лет раньше - в 58 лет. Необходимы не менее 25 лет общего стажа, включая не менее пяти лет страхового стажа, а также выполнение требований по воспитанию ребенка. Право может возникнуть, если мать приобрела право на такую пенсию и отказалась от нее в пользу отца либо не воспользовалась им в связи со смертью. С 2025 года предусмотрена возможность назначения досрочной пенсии отцу и тогда, когда мать не приобрела соответствующего права. В каждом случае проверяются условия по стажу и воспитанию ребенка с инвалидностью не менее восьми лет до его совершеннолетия.

Для оформления трудовых гарантий нужно обратиться к нанимателю с заявлением и документами, подтверждающими право на конкретную меру поддержки. В зависимости от ситуации потребуются свидетельства о рождении детей, документы об инвалидности ребенка, сведения о занятости второго родителя и использовании им соответствующей гарантии. В Минтруда отметили, что в организации могут действовать дополнительные меры поддержки родителей - оплачиваемый отпуск при рождении ребенка, материальная помощь и другие выплаты. Чтобы узнать о них, стоит ознакомиться с коллективным договором.-0-
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