19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие глобальные задачи стоят перед президентом России Владимиром Путиным, в проекте БЕЛТА "В теме" пояснил экономист и аналитик Сергей Банарь.Эксперт считает, что одна из сверхзадач, которую нужно решить российскому лидеру внутри страны, перешла к нему "в наследство" от Иосифа Сталина, не успевшему в свое время с ней разобраться. "Это замена политического класса и номенклатуры на национальные элиты, - отметил аналитик. - Сталин собирался полностью устранить коммунистическую партию от управления экономикой и отдать ей исключительно идеологию, в то время как промышленностью, экономикой должны были заниматься профессионалы".В Российской Федерации, по словам спикера, намечены кое-какие подвижки в этом направлении. "Идет переход тех активов, которые должны составлять систему национальной безопасности из частных рук в пользу государства. Путин успешно работает над этим вопросом", - сказал он.Следующая задача аналогична той, которую Петр I решал после Северной войны в XVIII веке, - международное признание приобретенных территорий (в случае с российским императором это были отобранные у шведов земли, и тогда их признали российскими). "У Путина приблизительно такая же ситуация. Он прекрасно понимает, что вновь приобретенным территориям необходимо придать международный статус, даже неофициальный, но принимаемый мировыми сверхдержавами для того, чтобы, во-первых, облегчить развитие и раскрытие экономического и промышленного потенциала этих территорий. А во-вторых, чтобы проживающие в этих регионах не были ущемлены в своих правах. В общем, все то, на что вводит санкции Европейский союз, который просто сошел с ума и не может вернуться к реальности", - подчеркнул Сергей Банарь.И третьей задачей для Владимира Путина аналитик назвал формирование макрозоны Россия - Иран. Эксперт считает, что если Иран, Йемен, Ирак, Ливан, Бахрейн, Сирия объединятся по так называемой оси сопротивления, то общее население составит более 200 млн человек. Если сюда же приплюсовать Союзное государство, страны Сахеля на Африканском континенте, Западную Азию, то вкупе получится около 420 млн, что почти сравнимо с численностью жителей Евросоюза. "Для макрозоны достаточно 300-350 млн человек", - отметил спикер.Такое объединение позволит входящим в него странам обеспечить себя ресурсами. Если учесть демографический взлет в Африке, то к 2050 году в макрозоне может насчитывать 550-600 млн человек, что почти вдвое выше населения США. "По международному транспортному коридору Север-Юг, а именно Россия - Исламская республика Иран, создание макрозоны, где будет мировая сверхдержава и региональная сверхдержава, сегодня и является политической сверхзадачей Путина", - резюмировал Сергей Банарь.-0-