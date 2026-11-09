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Какие требования установлены в сфере аквакультуры, разъяснили в Минсельхозпроде

Опубликовано:

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Общество
09 ноября 2026, 16:58

Какие требования установлены в сфере аквакультуры, разъяснили в Минсельхозпроде

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия прокомментировали основные положения закона от 21 октября 2026 года №176-З "Об аквакультуре (рыбоводстве)". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Документ регулирует общественные отношения в сфере аквакультуры и направлен на создание благоприятных условий для этого вида деятельности, определение правовых, экономических и организационных основ. Установлены условия и требования, среди которых обязательное проведение рыбоводными организациями, занимающимися товарной аквакультурой, комплекса мероприятий по внесению извести и минеральных удобрений в пруды. Организации должны создавать благоприятные условия в соответствии с экологическими нормами и правилами для реализации рыбоводства в рекреационных целях. Кроме того, юридические лица обязаны разрабатывать рыбоводно-технологическое обоснование при планировании индустриальной аквакультуры.

Вселение посадочного материала и объектов аквакультуры в водоемы, которые не используются для аквакультуры, возможно после подготовки рыбоводно-биологического или биологического обоснования зарыбления. Такой документ должен получить положительное заключение государственной экологической экспертизы. Запрещено выпускать в такие водоемы инвазивные чужеродные виды диких животных и генно-инженерные организмы, если их разводили, содержали или выращивали в искусственных условиях. Эти правила не касаются людей, которые занимаются рыбоводством для личных, семейных, домашних и иных нужд в прудах-копанях в границах земельных участков, предоставленных им в установленном порядке. Документ также определяет права и обязанности юридических лиц. В частности, организации должны соблюдать ветеринарные требования при занятии аквакультурой и не причинять вред окружающей среде, включая водных животных и другие водные биологические ресурсы.

Закон также нацелен на формирование необходимой нормативной правовой базы, которая повлияет на рост объемов соответствующей продукции и обеспечение высококачественной белковой продукцией отечественного производства. Закон вводит понятийный аппарат: даются определения аквакультуре, рыбоводной инфраструктуре, рыбоводно-технологическому обоснованию, пастбищной аквакультуре, индустриальной аквакультуре, специальным техническим устройствам, установкам замкнутого водоснабжения, садкам и т.д.

Установлены правовые основы для реализации государственной политики в сфере аквакультуры и принципы ее осуществления, объекты и субъекты отношений. Закреплены полномочия Президента Беларуси, Совета Министров, местных советов депутатов, местных исполнительных и распорядительных органов. Минсельхозпрод будет определять порядок внесения минеральных удобрений и извести в водные объекты, которые используются для товарной аквакультуры, устанавливать республиканский перечень прудов и обводненных карьеров, пригодных для ведения рыбоводства, и определять порядок разработки, требований к содержанию и форме рыбоводно-технологического обоснования, международное сотрудничество в пределах полномочий. 

Учет рыбоводных организаций по видам поспособствует долгосрочному стратегическому планированию развития аквакультуры. Так, например, сведения о количестве рыбопитомников позволят понимать ситуацию с наличием необходимого количества рыбопосадочного материала, в том числе по видам. Это поможет обеспечивать функционирование других рыбоводных организаций и зарыбление рыболовных угодий и поверхностных водных объектов страны. В законе также закреплено, что рыбоводные организации в сфере товарной аквакультуры относятся к субъектам агропромышленного производства.

Рыбоводные организации делятся на полносистемные и неполносистемные. Полносистемные занимаются всем циклом: от получения посадочного материала до товарной продукции аквакультуры. К ним также относятся племенные хозяйства, которые занимаются воспроизводством и получением племенного материала. Неполносистемными являются рыбопитомники (юридические лица, которые производят посадочный материал) и нагульные хозяйства (получают товарную продукцию аквакультуры из завезенного посадочного материала).

Статья 20 закрепляет, что нарушение законодательства в области аквакультуры влечет за собой ответственность, установленную законодательными актами. Основные положения вступят в силу через год после официального опубликования, в течение этого срока акты законодательства будут приведены в соответствие с законом.-0-
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Беларусь Министерство сельского хозяйства и продовольствия
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