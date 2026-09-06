Какие товары нельзя покупать на маркетплейсах, разъяснил эксперт 

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие товары нельзя покупать на маркетплейсах, разъяснил начальник отдела исследования оружия центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз Максим Бондарь в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.
Далеко не все товары, свободно продаваемые в интернет-магазинах, разрешены и безопасны для человека. Пример - "туристический топорик" с маркетплейсов. "Покупать такие топоры себе дороже. Этот топор будет оставлять глубокие повреждения. Форма острия соответствует его боевому аналогу - томагавку индейцев - и отличает его от хозяйственно-бытовых", - сказал Максим Бондарь. Это оружие для молниеносного и гарантированного поражения цели. Появление с ним на улице - статья.
Кроме того, даже наличие дубинки в сумке может серьезно подпортить биографию. Телескопическая дубинка предназначена конкретно для нанесения увечий человеку, поэтому и приравнена к холодному оружию раздробляющего действия. Она запрещена не только в Беларуси.
"Во-первых, конструкция. У нее есть рукоять, есть ударная часть. Два вот этих телескопических элемента - это ударная часть", - пояснил Максим Бондарь.
В интернете такую дубинку рекламируют как разрешенное орудие самообороны. В реальной жизни за ее использование грозит уголовная статья.
Эксперты проводят исследование изъятых улик на аппарате белорусского производства. "Смотрим, выдержит ли дубинка энергию в 30 джоулей. Ее достаточно для причинения тяжких телесных повреждений человеку. То есть фактически мы имитируем удар. Удар наносится в места соединения стержней. Делаем пять повторений. Если дубинка выдерживает, ее и признают холодным оружием раздробляющего действия. Также проверяются здесь биты, кастеты, нунчаки", - обратил внимание начальник отдела исследования оружия центрального аппарата ГКСЭ.
Кроме того, в эфире телеканала рассказали об эксперименте с пневматической винтовкой, который стоил жизни жителю Кобрина. Мужчина привез с другом из-за границы запрещенную пневматику. Решили испытать ее под Пружанами в месте, где охотники пристреливают ружья. Мужчина передал неопытному другу винтовку для стрельбы, а сам подошел к мишени. Однако стрелок промахнулся. Пуля пробила две плотные куртки и человеческое легкое. Стрелявший узнал об этом только после смерти друга. Сразу после выстрела мужчина забежал на насыпь и стал звать на помощь.
Также эксперты выявляют факты незаконного использования приборов для бесшумной стрельбы (глушителей). В Беларуси использование глушителей на гражданском и спортивном оружии полностью запрещено - допускается только установка дульного тормоза-компенсатора.
Следует помнить, что изготовление, перевозка, сбыт и ношение боевых и метательных ножей и ряда других предметов прямо запрещены законом и подпадают под действие статей Уголовного кодекса.-0-
Общество
06 сентября 2026, 16:49
Какие товары нельзя покупать на маркетплейсах, разъяснил эксперт
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