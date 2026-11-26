26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О том, какие социальные услуги наиболее востребованы у людей с инвалидностью в Беларуси, рассказала начальник управления социальной интеграции инвалидов Министерства труда и социальной защиты Елена Зеленко, передает корреспондент БЕЛТА.



По словам специалиста, одной из самых востребованных является услуга социальной реабилитации. Она охватывает более 10 тыс. людей с инвалидностью. Услугой персонального ассистента пользуются более 4 тыс. людей с инвалидностью. Еще одной востребованной услугой является обучение навыкам ухода, ею охвачено более 3,5 тыс. семей. Около 3 тыс. людей с инвалидностью занимаются в кружках на дому. Среди людей с инвалидностью также пользуется спросом услуга переводчика жестового языка, которую оказывают специалисты Белорусского общества глухих, отметила специалист.



В перспективе планируют расширение количества отделений реабилитации и их площадей, чтобы максимально удовлетворить запрос граждан с инвалидностью по месту жительства.-0-