Какие регионы в Беларуси в лидерах по строительству арендного жилья, рассказали в Минстройархитектуры

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие регионы в Беларуси в лидерах по строительству арендного жилья, рассказал заместитель министра архитектуры и строительства Александр Шваюнов в эфире телеканала "Первый информационный", сообщает БЕЛТА.
За I полугодие построено 195 тыс. кв.м жилья при задании 130 тыс. кв.м. По итогам девяти месяцев ожидается ввод порядка 325 тыс., а по итогам года - порядка 650 тыс. кв.м. "За I полугодие в лидерах Могилевская, а также Гомельская и Витебская области. В Могилевской области построено порядка 60 тыс., Витебской и Гомельской - по 31 тыс. кв.м", - сообщил Александр Шваюнов.
При строительстве учитываются в первую очередь потребности военнослужащих, приравненных к ним лиц, а также иных категорий граждан, в том числе работников востребованных специальностей и молодых специалистов, тех людей, которые получают жилье от предприятий.
За пятилетку предусмотрено возвести 5 млн кв.м арендного жилья. "Плюсуем в каждом году: в этом году введем 650 тыс., в следующем - 900 тыс., потом - 1,5 млн и так далее. К концу 2030 года достигнем 5 млн. Объемы большие", - проинформировал замминистра.
Что касается стоимости, то она зависит от нескольких факторов: где строится дом, из каких конструкций, сколько квартир. Чем больше дом, тем дешевле квадрат. Предусмотрено сдавать арендную квартиру с чистовой отделкой, а после вступления в силу изменений в законодательство - и с минимальным набором техники (холодильником, микроволновой печью, стиральной машиной, плитой).
Большинство домов включают не только арендные квартиры, но и построенные с господдержкой. Проекты разные - с использованием панельных, кирпичных и монолитных конструкций. Но все решения должны быть в энергоэффективном исполнении, с акцентом на комфортную среду.
В малых населенных пунктах (до 20 тыс. населения) в этом году планируется построить порядка 235 тыс. кв.м, в следующем - до 400 тыс. - около 44% от общего количества арендного жилья.
Порядок заселения арендных квартир регламентирован указом №388. Процесс от ввода дома до получения ключей жильцом занимает не более 30 рабочих дней, ранее - до 200 дней. "Нормативно сроки сокращены для скорейшего заселения граждан", - рассказал Александр Шваюнов.
По его словам, арендное жилье пользуется большим спросом. На арендную квартиру, например, в районах Витебской области претендуют от пяти человек, в Могилевской области и Минске - от 39 до 60 человек.
"Если человек получил арендную квартиру по договору найма от предприятия на период трудовых отношений, то он сохраняет за собой очередь как нуждающийся в решении жилищных условий", - обратил внимание Александр Шваюнов.
Приняты меры, чтобы активизировать строительство арендного жилья предприятиями. Предусмотрено субсидирование части процентных ставок за пользование кредитом. Отдельные организации строят такое жилье и за счет собственных средств. "Пока не такое большое количество. В этом году прогнозируем, что будет порядка 300 квартир", - рассказал Александр Шваюнов, добавив, что с учетом новых механизмов предприятия начнут более активно вовлекаться в процесс. Предусмотрено и право по согласованию с местным исполкомом на отчуждение жилья. То есть сотрудник может получить его в собственность.-0-
Общество
28 сентября 2026, 21:29
Какие регионы в Беларуси в лидерах по строительству арендного жилья, рассказали в Минстройархитектуры
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