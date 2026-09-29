Какие растения и как помогают очищать радиоактивные земли, рассказали в МЧС 

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие растения и как помогают очищать радиоактивные земли, рассказали БЕЛТА в МЧС.



Фиторемедиация представляет собой комплексный метод очистки окружающей среды, основанный на способности растений извлекать, концентрировать и связывать ксенобиотики и радионуклиды из почвы и грунтовых вод. "В условиях ликвидации последствий радиационных аварий данный метод рассматривается как экономически эффективная и экологически безопасная альтернатива механическому удалению верхнего слоя грунта", - обратили внимание в МЧС.



По словам специалистов, чтобы метод работал, нужно правильно выбрать растения - разные виды по-разному впитывают конкретные радиоактивные элементы. "Например, подсолнечник накапливает цезий-137 в корнях и стронций-90 в стеблях и листьях. Эффективность метода доказана экспериментами в зоне Чернобыльской АЭС. Рапс посевной обладает высокой выносливостью к токсичной среде и активно впитывает подвижные радионуклиды. А ива применяется на берегах загрязненных водоемов, так как дерево интенсивно испаряет влагу, блокируя продвижение радиоактивных грунтовых вод", - рассказали в ведомстве.



Ключевым условием успешной реализации метода фиторемедиации специалисты называют строгое соблюдение регламента сбора урожая. Растения выполняют роль временных резервуаров для радиоактивных элементов. По достижении максимального уровня накопления все подлежит обязательному скашиванию и утилизации на специальных полигонах как опасных отходов.



Также в МЧС обратили внимание, что высадка древесно-кустарниковой или травянистой растительности не способна снизить уровень внешнего гамма-излучения или создать экранирующий барьер для защиты человека. Метод фиторемедиации работает исключительно на очистку верхнего слоя почвы при локальных загрязнениях и предотвращение дальнейшего распространения радиоактивных веществ ветровым или водным путем.-0-