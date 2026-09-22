Какие "плюшки" государство предлагает желающим вселиться в пустующее арендное жилье? Ответил министр ЖКХ

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Арендное жилье, которое пустует или подлежит сносу, может быть продано за одну базовую величину. Об этом журналистам рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило по итогам совещания у главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил министр, на совещании рассматривался вопрос о вовлечении в хозяйственный оборот невостребованного арендного жилья. Он обратил внимание, что к настоящему времени 15 тыс. арендных жилых помещений пустуют более шести месяцев. Такое жилье, построенное еще в советские времена, находится преимущественно в сельских населенных пунктах. Как отметил министр, на совещании рассматривался вопрос о вовлечении в хозяйственный оборот невостребованного арендного жилья. Он обратил внимание, что к настоящему времени 15 тыс. арендных жилых помещений пустуют более шести месяцев. Такое жилье, построенное еще в советские времена, находится преимущественно в сельских населенных пунктах.

"Более 1,3 тыс. жилых помещений планируется вовлечь в оборот, и на это есть спрос. Более 2,5 тыс. жилых помещений необходимо отремонтировать, порядка 6 тыс. снести за невостребованностью и ветхостью", - рассказал министр ЖКХ.Облисполкомы разработали план мероприятий по вовлечению в оборот такого пустующего жилья. "Обсуждался вопрос (и был поддержан главой государства) о том, чтобы дать право местным распорядительным и исполнительным органам по решению облисполкомов продавать за одну базовую величину жилые помещения, которые необходимо ремонтировать или которые подлежат сносу", - сказал Геннадий Трубило."У нас существует и такой механизм по вовлечению в оборот, как аукцион с понижением цены. Он более продолжительный (занимает около девяти месяцев) и затратный по деньгам. Необходимо выполнить оценку помещения, подать его на аукцион, а эффекта от этого практически мы не получаем. Поэтому глава государства поддержал (предложение. - Прим. БЕЛТА) все-таки по решению местных органов власти определять список жилых помещений, которые можно будет продать за одну базовую", - добавил он.Существует и другое предложение по арендному жилью, которое нуждается в ремонте. Если претендующий на арендные "квадраты" изъявит желание заселиться в такое помещение и отремонтировать, затраты на ремонт вычтут из арендной платы. "Таким образом, человек временно освобождается от платы за аренду", - пояснил Геннадий Трубило."Мы обсудили все подходы и видим четкую картину, как вовлечь в хозяйственный оборот арендные жилые помещения", - констатировал министр ЖКХ.Он также обратил внимание на уже существующий механизм, связанный с выкупом арендного жилья. Такая возможность есть у молодых специалистов самых востребованных специальностей, которые проживают в малых населенных пунктах до 20 тыс. человек, после десятилетней отработки в организации, предоставившей жилье.-0-