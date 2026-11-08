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Какие овощи подойдут для подзимнего посева, рассказал садовник 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
08 ноября 2026, 19:53

Какие овощи подойдут для подзимнего посева, рассказал садовник 

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие культуры посеять прямо сейчас, чтобы можно было заложить основы для раннего урожая, в эфире телеканала ОНТ рассказал садовник Дмитрий Кастрицкий, сообщает БЕЛТА.
"Семена многих овощных культур не боятся холодов, поэтому их можно высевать уже под зиму. Но торопиться нельзя. Если почва еще теплая, семена могут прорасти, появятся всходы, а затем эти всходы погибнут от морозов. Приступать нужно в самые крайние сроки перед наступлением устойчивых холодов. Температура почвы при этом должна быть невысокой - не больше пяти градусов тепла", - сказал Дмитрий Кастрицкий.

Кроме привычных всем культур - озимого лука либо чеснока - под зиму можно сеять и другие овощные культуры, например морковь. При посеве моркови под зиму удается получить очень ранний урожай уже в июне. Также под зиму можно высевать и свеклу. Это можно делать в открытом грунте, необязательно в теплице. Но если у вас есть теплица, можно, конечно же, посеять эти культуры и в теплице - урожай получится еще более ранним.

"В теплице, кстати, можно высевать различные зеленые культуры для получения очень раннего урожая уже в апреле. Можно посеять укроп, шпинат, салат, а также редис. Все они дадут очень ранний урожай, который сформируется до момента посадки основных культур в теплице, таких как томаты, перцы и баклажаны. Также под зиму можно посеять репчатый лук на перо. Для этого выбирайте крупные луковицы - из них получается много зелени. Луковицы можно высаживать как в открытый грунт, так и в теплицу", - добавил садовник.

"Если вы сеете различные зеленые культуры, такие как салат, шпинат, укроп, в теплице заправлять удобрениями почву необязательно. В теплице росли основные культуры: томаты, перцы и так далее, и мы вносили весь сезон различные удобрения - как минеральные, так и органические. Для зелени здесь будет питания в достатке", - подытожил он.-0-

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