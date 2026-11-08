Какие овощи подойдут для подзимнего посева, рассказал садовник 

Кроме привычных всем культур - озимого лука либо чеснока - под зиму можно сеять и другие овощные культуры, например морковь. При посеве моркови под зиму удается получить очень ранний урожай уже в июне. Также под зиму можно высевать и свеклу. Это можно делать в открытом грунте, необязательно в теплице. Но если у вас есть теплица, можно, конечно же, посеять эти культуры и в теплице - урожай получится еще более ранним.
"В теплице, кстати, можно высевать различные зеленые культуры для получения очень раннего урожая уже в апреле. Можно посеять укроп, шпинат, салат, а также редис. Все они дадут очень ранний урожай, который сформируется до момента посадки основных культур в теплице, таких как томаты, перцы и баклажаны. Также под зиму можно посеять репчатый лук на перо. Для этого выбирайте крупные луковицы - из них получается много зелени. Луковицы можно высаживать как в открытый грунт, так и в теплицу", - добавил садовник.
"Если вы сеете различные зеленые культуры, такие как салат, шпинат, укроп, в теплице заправлять удобрениями почву необязательно. В теплице росли основные культуры: томаты, перцы и так далее, и мы вносили весь сезон различные удобрения - как минеральные, так и органические. Для зелени здесь будет питания в достатке", - подытожил он.-0-
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