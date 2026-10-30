Какие опасные находки выявляют гродненские таможенники, рассказали в ГТК

Зампредседателя ГТК уделил внимание технологическим процессам контроля, ритмичности оформления транспорта, созданию надлежащих условий для водителей, ожидающих пересечения границы, и обеспечению бесперебойного функционирования приграничных объектов.-0-

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30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года гродненские таможенники выявили почти 21 тыс. единиц медикаментов, содержащих наркотические средства, которые незаконно ввозят в Беларусь из ЕС. Об этом на заседании Берестовицкого райисполкома рассказал заместитель председателя Государственного таможенного комитета Андрей Большаков, сообщил БЕЛТА в ГТК."В этом году наблюдается значительное количество выявлений наркотических средств, ряд из них - перемещение небольших объемов третьими лицами, которые об этом даже не догадываются. Граждан просят передать на территории Беларуси какие-либо предметы, в которых на самом деле находятся запрещенные вещества, что выясняется при таможенном контроле. И еще одна тенденция - незаконный ввоз из-за границы медпрепаратов, содержащих психотропы и наркотики. Почти 21 тыс. единиц уже выявлены с начала года гродненскими таможенниками", - подчеркнул зампредседателя ГТК.Андрей Большаков на заседании ознакомился с итогами выполнения задания по жилищному строительству. Он также ознакомился с ситуацией на белорусско-польской границе, посетил расположенные в регионе пункт пропуска, действующую и строящуюся возле него зоны ожидания, транспортно-логистический центр и функционирующий на его базе ведомственный пункт таможенного оформления.