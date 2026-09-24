Также существует риск подтопления отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий, автодорог местного значения.-0-
Общество
24 сентября 2026, 08:56
Какие опасности появляются при сильном дожде, напомнили в МЧС
Фото из архива
24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МЧС напомнили о факторах опасности при сильных дождях, сообщает БЕЛТА.
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