Какие опасности появляются при сильном дожде, напомнили в МЧС

Также существует риск подтопления отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий, автодорог местного значения.-0-





24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МЧС напомнили о факторах опасности при сильных дождях, сообщает БЕЛТА.Сегодня утром и днем по северу страны прогнозируются сильные дожди. В числе факторов опасности, возникающих при таких погодных условиях, - перебои и/или отключение энергоснабжения, значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки, повреждение линий электропередачи.