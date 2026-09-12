Какие населенные пункты входят в число самых популярных при посещении Полесского радиационного заповедника

Отвечая на вопрос о наиболее востребованных локациях среди экскурсионных групп, Алексей Казаков выделил маршрут по Хойникскому участку заповедника. "Один из самых крупных и популярных населенных пунктов на этом пути - деревня Погонное. Это была большая, богатая деревня с интересной историей, поэтому людям там очень нравится. Это, конечно, деревня Оревичи с довольно хорошей сохранностью объектов, где есть что показать. И, безусловно, деревня Красноселье, где установлена наша новая смотровая вышка", - перечислил популярные места он.
Параллельно с классическим познавательным туризмом учреждение активно формирует специализированный научный вектор. Территория заповедника представляет собой уникальный стационар, позволяющий вести непрерывные наблюдения в области радиоэкологии, радиобиологии и изучения биоразнообразия.
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Алексей Казаков подчеркнул, что заповедник располагает собственной лабораторией спектрометрии и радиохимии.
Говоря о цифровых инструментах в работе заповедника, он отметил, что работа в этом направлении ведется не первый год. "Есть, конечно, определенные моменты по оборудованию, но в целом на сегодня у нас работает интерактивный 3D-тур по нашему музею. Его можно посетить на нашем официальном сайте. На будущее в планах сделать по крайней мере несколько 3D-туров по бывшим населенным пунктам. То есть для того, чтобы люди, которые даже проживали там ранее, могли посетить его виртуально в рамках экскурсионной программы. Пока не ставлю планов, пока работаем в этом направлении", - заключил спикер.
* Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.-0-