Какие направления для исследований выбирают молодые ученые Беларуси, рассказали в НАН

Представлены доклады о прорывных достижениях в ключевых отраслях: от материаловедения и медицинской генетики до социологии и технологий молочной промышленности.-0-

Фото Андрея Синявского Фото Андрея Синявского

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последние годы количество молодых исследователей в Беларуси увеличилось. Об этом сообщил председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Караник на XXIII Международной научной конференции "Молодежь в науке - 2026", передает корреспондент БЕЛТА.По словам Владимира Караника, 29% исследователей - молодые ученые. "Но надо думать уже о следующем поколении, потому что молодежь в науке - фундамент развития НАН. Налажено хорошее взаимодействие с Министерством образования, начиная от Национального детского технопарка, ведущими вузами страны, что позволяет видеть потенциальных исследователей со школьной скамьи", - отметил он.Проекты, над которыми работают молодые ученые, соответствуют приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности в Беларуси на 2026-2030 годы, которые определены указом Президента. В их числе сферы биотехнологий, цифровых технологий, новых материалов. "Это то, от чего зависит будущее развития страны, эффективная работа реального сектора экономики", - подчеркнул руководитель НАН.Национальная академия наук взаимодействует с 93 странами мира. На ее базе функционируют 40 международных лабораторий. Стратегическими партнерами выступают Россия, КНР, Вьетнам, Индия. "Мы заинтересованы в развитии сотрудничества абсолютно со всеми странами мира, потому что объединение компетенций позволит решать вопросы более эффективно и оперативно", - добавил Владимир Караник.Конференция объединила около 600 молодых исследователей из Беларуси, России, Китая, Узбекистана, Туркменистана, Армении и Алжира. В открытии мероприятия приняли участие представители организаций и советов молодых ученых организаций - членов Международной ассоциации академий наук.