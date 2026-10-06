Какие профили лечения чаще всего выбирают в белорусских санаториях, рассказал эксперт

По словам спикера, лечению заболеваний органов пищеварения - самому популярному направлению в санаториях Беларуси - способствует природный потенциал страны. "Это минеральные воды, лечебные грязи. На территории санаториев функционирует более 90 скважин с минеральной водой. Основная часть по своему химическому составу направлена на лечение подобных болезней", - поделился он.





На втором месте по популярности - лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата и неврологического профиля. "Использование сапропели (многолетние донные отложения пресных водоемов, образовавшиеся из отмерших органических остатков и планктона. - Прим. БЕЛТА) в Беларуси дает очень хорошие медицинские эффекты благодаря свойствам нашей грязи. Прошедшие курс лечения люди повторно посещают санатории, закрепляя лечебный эффект, полученный в наших здравницах", - рассказал эксперт.





Сегодня средняя продолжительность пребывания в санаториях - 15 дней. "Это оптимальный срок. За этот период можно выполнить стандарт лечения совершенно спокойно и достигнуть медицинского эффекта", - отметил Геннадий Болбатовский.-0-

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О самых популярных у пациентов направлениях в белорусских санаториях на пресс-конференции рассказал директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.