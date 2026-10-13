Какие меры принимают энергетики для защиты ЛЭП от зимней стихии, рассказали в "Белэнерго"

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"Для противодействия стихии применяются как режимные, так и технические решения. В частности, мы обеспечиваем резервное (двойное) питание ключевых энергообъектов. Однако главный упор делается на масштабную модернизацию сетей", - отметил Михаил Шевалдин.
Основным направлением работы является замена неизолированных проводов на современные изолированные. "На сегодня более 10 тыс. км воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ, проходящих через лесные массивы, уже выполнены в изолированном исполнении. Это составляет более 87% от общей протяженности таких линий в стране", - привел цифры представитель "Белэнерго".
Кроме того, ведется активная работа по переводу линий 6-10 кВ в кабельное исполнение (подземная прокладка). Это гарантирует, что при падении дерева не произойдет обрыва провода или короткого замыкания, а потребители продолжат получать электроэнергию без перебоев.-0-
* Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.