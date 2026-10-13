Какие меры принимают энергетики для защиты ЛЭП от зимней стихии, рассказали в "Белэнерго"

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Что делают энергетики для защиты линий электропередачи от зимней стихии, рассказал в проекте БЕЛТА "Страна говорит" первый заместитель генерального директора - главный инженер ГПО "Белэнерго" Михаил Шевалдин.Природа ежегодно преподносит новые вызовы. Если летом это шквалистые ветры, способные повалить десятки деревьев на одну линию электропередачи, то зимой главными факторами риска становятся гололед и снеговые нагрузки. Первый заместитель гендиректора напомнил о циклоне "Хавьер", который стал именем нарицательным: в тот период энергетики не только обеспечивали бесперебойное энергоснабжение, но и своими силами расчищали подъездные пути к поврежденным объектам."Для противодействия стихии применяются как режимные, так и технические решения. В частности, мы обеспечиваем резервное (двойное) питание ключевых энергообъектов. Однако главный упор делается на масштабную модернизацию сетей", - отметил Михаил Шевалдин.Основным направлением работы является замена неизолированных проводов на современные изолированные. "На сегодня более 10 тыс. км воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ, проходящих через лесные массивы, уже выполнены в изолированном исполнении. Это составляет более 87% от общей протяженности таких линий в стране", - привел цифры представитель "Белэнерго".Кроме того, ведется активная работа по переводу линий 6-10 кВ в кабельное исполнение (подземная прокладка). Это гарантирует, что при падении дерева не произойдет обрыва провода или короткого замыкания, а потребители продолжат получать электроэнергию без перебоев.-0-* Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.