Какие меры предусмотрены на случай аварий в первые дни отопительного сезона, рассказал эксперт

В первые дни отопительного сезона - в момент запуска отопления - предприятия системы жилищно-коммунального хозяйства выходят на работу практически в круглосуточном режиме. "Это необходимо для оперативного обеспечения как включения отопления, так и реагирования на случаи, когда тепло до квартир не доходит. Это может быть развоздушивание систем отопления или возникающие сбои автоматической системы регулирования отопления. Мы все стараемся устранять в максимально короткие сроки для того, чтобы в положенное время в наши квартиры пришло тепло", - рассказал Алексей Филанович.

По его словам, все сотрудники системы жилищно-коммунального хозяйства будут задействованы в продленном рабочем дне, также будут сформированы аварийно-восстановительные бригады для круглосуточного дежурства и в случае необходимости реагирования на различные инциденты.-0- По его словам, все сотрудники системы жилищно-коммунального хозяйства будут задействованы в продленном рабочем дне, также будут сформированы аварийно-восстановительные бригады для круглосуточного дежурства и в случае необходимости реагирования на различные инциденты.-0-





*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Алексей Филанович в проекте БЕЛТА "Страна говорит" рассказал, какие меры предусмотрены на случай аварий в первые дни отопительного сезона.