Какие меры позволят снизить военную напряженность в Европе, рассказал эксперт из Швейцарии

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для восстановления безопасности в Европе и снижения рисков необходимо возобновить диалог и контакты между военными. Об этом на одной из рабочих сессий IV Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил директор Женевского центра политики безопасности (Швейцария) Томас Гремингер, передает корреспондент БЕЛТА.



"Через 30 лет после окончания холодной войны европейская безопасность оказалась в глубоком кризисе. В большинстве европейских стран Россия рассматривается как нарушитель международного права и прямая угроза для них самих. Поэтому они считают, что финансовая помощь и военная поддержка Киева, а также экономические санкции против России являются законными и необходимыми так же, как резкое увеличение национальных оборонных бюджетов. В свою очередь Москва считает, что западные государства пренебрегли интересами безопасности России задолго до начала войны. На этом фоне с обеих сторон возникло глубокое недоверие, которое приводит к разрушительным политическим, экономическим и гибридным действиям, агрессивной риторике", - отметил Томас Гремингер.



Он указал на то, что прекращение боевых действий в Украине, достижение устойчивого режима прекращения огня и согласование принципов урегулирования остаются ключевыми условиями для значимых шагов по восстановлению безопасности в Европе. Эксперт также назвал меры, которые помогут снизить риски в военной сфере после завершения конфликта. "Для восстановления доверия необходимо возобновление контактов между военными, чтобы информировать друг друга, избежать неверного толкования и обеспечить минимальную предсказуемость действий в военной сфере. Или они могли бы уведомлять об учениях в непосредственной близости от общих границ и приглашать наблюдателей в соответствии с Венским документом", - сказал директор Женевского центра политики безопасности.



Томас Гремингер также предложил принять дополнительные стабилизирующие меры. Например, провести переговоры и согласовать руководящие принципы предотвращения инцидентов и аварий в воздухе, на море и на суше и реагирования на них. Он также добавил, что диалог и переговоры должны рассматриваться не как уступка или слабость одной из сторон, а как необходимый инструмент для восстановления безопасности в Европе.



IV Минская международная конференция по евразийской безопасности проходит в Минске 3 и 4 ноября. Мероприятие объединило более 600 человек из около 50 стран. В программе конференции предусмотрены три рабочие и две тематические сессии, на которых будет рассмотрен широкий спектр вопросов региональной и глобальной безопасности.-0-