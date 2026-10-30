Какие меры помогают закрепить молодых специалистов на первом рабочем месте, рассказали в ФПБ 

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повышение заработной платы, дополнительные выплаты, помощь с жильем и развитие наставничества - эти и другие меры помогают привлечь и закрепить молодых специалистов на предприятиях. Вопрос обсуждался на заседании Президиума Совета Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.



Как отмечалось на заседании, созданию комфортных условий для начала трудовой деятельности и закрепления молодежи на рабочих местах уделяется внимание на всех уровнях. Значительный вклад в эту работу вносят профсоюзы, добиваясь включения в отраслевые и местные соглашения, коллективные договоры дополнительных гарантий для молодых работников. В реальном секторе экономики такие нормы предусматривают повышение тарифных окладов, установление надбавок и премий. В бюджетной сфере профсоюзы работают над тем, чтобы надбавка по контракту устанавливалась в максимальном размере.



Распространяется и практика существенных выплат при приеме на работу и заключении контракта на длительный срок. В отдельных организациях они составляют 100, 150 базовых величин и более. В коллективных договорах также закрепляются дополнительные выплаты при уходе работника на срочную военную службу и возвращении на прежнее место работы, а также возможность снижения норм выработки с сохранением уровня оплаты труда.



Вместе с тем исследования, проведенные на белорусских предприятиях, показывают, что заработная плата - далеко не единственный фактор, влияющий на решение молодого специалиста остаться на первом рабочем месте. Не менее важны психологический климат в коллективе и возможности карьерного роста.



Поэтому профсоюзы уделяют особое внимание развитию наставничества. Оно помогает молодым работникам быстрее освоить профессию на практике и адаптироваться в коллективе. Сегодня около 70% коллективных договоров в стране содержат нормы, направленные на организацию и развитие системы наставничества. Более 77% предусматривают меры по повышению квалификации и переподготовке работников.



Еще одно важное направление - помощь с жильем. Коллективные договоры могут предусматривать компенсацию расходов на аренду жилья, предоставление общежития или арендных квартир, финансовую поддержку при приобретении жилых помещений. Кроме того, представители профсоюзных организаций на местах следят за качеством жилья, предоставляемого молодым специалистам, и при необходимости помогают улучшить условия проживания.



В национальном профцентре подчеркнули, что работа с молодыми кадрами остается одним из приоритетов профсоюзов всех уровней. Особое внимание будет уделяться изучению факторов, которые влияют на закрепление молодежи на рабочих местах.-0-