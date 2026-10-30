Какие меры помогают закрепить молодых специалистов на первом рабочем месте, рассказали в ФПБ 

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 30 октября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:03 Ставки на кредитном рынке в сентябре продолжили снижаться - Нацбанк Экономика
16:54 Как правильно вести себя на железной дороге? Более 10 тыс. детей приняли участие в акции БЖД Общество
16:51 Киноклуб "Золотой Витязь" открыли в минском кинотеатре "Пионер" Культура
16:45 Ядерное оружие как фактор сдерживания: чем отличаются подходы Беларуси и Польши объяснил Булавко Общество
16:40 Форум "Молодежь и будущее" собрал в РГЦ "Силичи" 150 участников Общество
16:35 Поддержка семей и активного долголетия: Минэкономики о приоритетах пятилетки Общество
16:33 Дания и Эстония заплатили около $38 млн за боеприпасы для Украины, но поставки не состоялись - СМИ  В мире
16:30 Продукция "Беллегпрома" может появиться в оснащении российских авиалайнеров Экономика
16:23 В Беларуси внесены изменения в план государственной стандартизации на 2026 год Экономика
16:20 "МИНСК" уступил ЦСКА в Единой молодежной лиге ВТБ  Спорт
16:19 Осенние каникулы без ЧП: как уберечь детей на дорогах, напомнили в ГАИ  Общество
16:18 Уникальные специальности, студенты из 50 стран, наноспутник и лекарство от рака. Факты о БГУ Общество
16:15 В Минске работница ломбарда похитила более 125 тыс. рублей для ставок в онлайн-казино Регионы
16:13 В Испании могут приостановить движение поездов на линии Барселона-Мадрид на два года В мире
16:07 За распространение особо опасного психотропа 17-летней минчанке грозит 15 лет колонии Регионы
15:57 Обновленный бассейн "Лазурный" откроется в Гродно 6 ноября Регионы
15:56 БУТБ планирует расширить пул поставщиков полимерной и химической продукции из Китая Экономика
15:56 Новая городская инфекционная больница в Минске. Чем она уникальна и как здесь будут лечить пациентов Общество
15:52 "Тайны старого чердака". Интерактивная мультимедийная выставка открылась в витебской ратуше  Культура
15:46 В Риме проходит многотысячное шествие против роста военных расходов  В мире
15:36 Витебский "Юркас" не прошел в полуфинал Кубка чемпионов по пляжному футболу Спорт
15:34 Киев не решился бы бить по российским НПЗ без поддержки Европы - Ушаков В мире
15:34 Белорусский фонд мира отмечает 65-летие большой церемонией в Минске Общество
15:32 Какие меры помогают закрепить молодых специалистов на первом рабочем месте, рассказали в ФПБ  Общество
15:29 В Беларуси расширены возможности для трудоустройства студентов старших курсов Общество
15:26 Изъяты тонны наркотиков и сотни единиц оружия. В ОДКБ провели антинаркотическую операцию Общество
15:18 В Берлине укрепляют витрины люксовых бутиков в преддверии молодежных протестов В мире
15:09 Свыше тысячи концепций представили на национальный конкурс "Вобраз Беларусi. Позірк і адкрыццё" Общество
15:03 Пентагон призывает страны Балтии смягчить риторику в отношении РФ - СМИ В мире
14:59 Спотовая цена газа в Европе превысила $1200 впервые с декабря 2022 года В мире
Все новости
Все новости

Какие меры помогают закрепить молодых специалистов на первом рабочем месте, рассказали в ФПБ 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
30 октября 2026, 15:32

Какие меры помогают закрепить молодых специалистов на первом рабочем месте, рассказали в ФПБ 

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Молодежная политика Беларуси"
В Беларуси расширены возможности для трудоустройства студентов старших курсов
Гранд-финал киберспортивного фестиваля NOVA пройдет в Минске 22 ноября
30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повышение заработной платы, дополнительные выплаты, помощь с жильем и развитие наставничества - эти и другие меры помогают привлечь и закрепить молодых специалистов на предприятиях. Вопрос обсуждался на заседании Президиума Совета Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

Как отмечалось на заседании, созданию комфортных условий для начала трудовой деятельности и закрепления молодежи на рабочих местах уделяется внимание на всех уровнях. Значительный вклад в эту работу вносят профсоюзы, добиваясь включения в отраслевые и местные соглашения, коллективные договоры дополнительных гарантий для молодых работников. В реальном секторе экономики такие нормы предусматривают повышение тарифных окладов, установление надбавок и премий. В бюджетной сфере профсоюзы работают над тем, чтобы надбавка по контракту устанавливалась в максимальном размере.

Распространяется и практика существенных выплат при приеме на работу и заключении контракта на длительный срок. В отдельных организациях они составляют 100, 150 базовых величин и более. В коллективных договорах также закрепляются дополнительные выплаты при уходе работника на срочную военную службу и возвращении на прежнее место работы, а также возможность снижения норм выработки с сохранением уровня оплаты труда.

Вместе с тем исследования, проведенные на белорусских предприятиях, показывают, что заработная плата - далеко не единственный фактор, влияющий на решение молодого специалиста остаться на первом рабочем месте. Не менее важны психологический климат в коллективе и возможности карьерного роста.

Поэтому профсоюзы уделяют особое внимание развитию наставничества. Оно помогает молодым работникам быстрее освоить профессию на практике и адаптироваться в коллективе. Сегодня около 70% коллективных договоров в стране содержат нормы, направленные на организацию и развитие системы наставничества. Более 77% предусматривают меры по повышению квалификации и переподготовке работников.

Еще одно важное направление - помощь с жильем. Коллективные договоры могут предусматривать компенсацию расходов на аренду жилья, предоставление общежития или арендных квартир, финансовую поддержку при приобретении жилых помещений. Кроме того, представители профсоюзных организаций на местах следят за качеством жилья, предоставляемого молодым специалистам, и при необходимости помогают улучшить условия проживания.

В национальном профцентре подчеркнули, что работа с молодыми кадрами остается одним из приоритетов профсоюзов всех уровней. Особое внимание будет уделяться изучению факторов, которые влияют на закрепление молодежи на рабочих местах.-0- 
Теги
Беларусь молодежь ФПБ
Новости рубрики Общество
Фото из архива Как правильно вести себя на железной дороге? Более 10 тыс. детей приняли участие в акции БЖД
Скриншот видео Ядерное оружие как фактор сдерживания: чем отличаются подходы Беларуси и Польши объяснил Булавко
Форум "Молодежь и будущее" собрал в РГЦ "Силичи" 150 участников
Фото из архива Поддержка семей и активного долголетия: Минэкономики о приоритетах пятилетки
Скриншот видео Осенние каникулы без ЧП: как уберечь детей на дорогах, напомнили в ГАИ 
Фото из архива Уникальные специальности, студенты из 50 стран, наноспутник и лекарство от рака. Факты о БГУ
  • Главная
  • Какие меры помогают закрепить молодых специалистов на первом рабочем месте, рассказали в ФПБ 
    • Главное
    Новая Городская инфекционная больница открыта в Минске
    "Не сомневался, что белорусы - рядом". Главврач райбольницы в Алешках об участии Беларуси в гуманитарной миссии 
    Законопроект о республиканском бюджете на 2027 год принят депутатами в первом чтении
    50 тыс. деревьев и 70 га новых лесов - Беларусбанк принял участие в акции "Дай лесу новае жыцце!"
    Топ-новости
    Лукашенко: Беларусь в пандемию спаслась, пойдя своим путем, но и вынесла необходимые уроки
    Лукашенко - белорусам: за нас наши вопросы никто не решит, давайте действовать
    Электричество - деньги будущего? Лукашенко напомнил, как Беларусь попала в тренд, не став слушать крикунов
    Лукашенко о праздновании Дня Октябрьской революции: это дань уважения истории
    На Минскую конференцию по евразийской безопасности приедут более 600 участников из порядка 50 стран
    Новая городская инфекционная больница в Минске. Чем она уникальна и как здесь будут лечить пациентов
    Поддержка семей и активного долголетия: Минэкономики о приоритетах пятилетки
    Уникальные специальности, студенты из 50 стран, наноспутник и лекарство от рака. Факты о БГУ
    Верховный Суд признал пособника нацистов Буглая виновным в геноциде 
    Законопроект об изменении Налогового кодекса принят депутатами в первом чтении 
    В Беларуси с 16 ноября меняются правила техосмотра. Что нужно знать?
    Недвижимость за одну базовую: как цифровая система превращает пустующие здания в активы для бизнеса
    Исследования 24/7. Второй кабинет компьютерной томографии открыли в городской больнице №1 Орши 
    Расходы ФСЗН на пенсии в 2027 году вырастут - Лобович
    Белорусский фонд мира отмечает 65-летие большой церемонией в Минске
    Реклама
    С нами интереснее
    тв программа тв программа
    погода погода
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    курсы курсы
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.