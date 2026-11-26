Во время встречи говорили о разных аспектах: как закрепить молодого специалиста и чем его можно заинтересовать остаться там, куда он пришел на отработку. Коснулись и вопросов финансового стимулирования, карьерного роста для молодежи. "Бобруйск в этом случае является одним из самых удачных примеров, как это можно делать эффективно на региональном уровне, на уровне одного города, как местная власть эффективно взаимодействует с законодательной местной властью и как они могут эффективно решать проблемы, чтобы город в этом плане был образцово-показательным не только на уровне Могилевской области, но и всей страны в целом", - сказал председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке.

Обсуждение актуальных вопросов, механизмов поддержки молодых специалистов и перспектив, о которых нужно думать уже сегодня, - все эти темы были затронуты во время встречи. Кроме этого, участники пообщались с молодыми специалистами. Как отметил Игорь Марзалюк, есть вещи, которые объединяют разные поколения тех, кто решил связать свою жизнь с образованием. "То что объединяет их с моим поколением, - желание профессионального роста, здоровые амбиции, построенные на знании профессии и стремлении нести свои знания детям и молодежи", - сказал он. Обсуждение актуальных вопросов, механизмов поддержки молодых специалистов и перспектив, о которых нужно думать уже сегодня, - все эти темы были затронуты во время встречи. Кроме этого, участники пообщались с молодыми специалистами. Как отметил Игорь Марзалюк, есть вещи, которые объединяют разные поколения тех, кто решил связать свою жизнь с образованием. "То что объединяет их с моим поколением, - желание профессионального роста, здоровые амбиции, построенные на знании профессии и стремлении нести свои знания детям и молодежи", - сказал он.

Она обратила внимание на тесную работу колледжа и предприятий города, руководители которых приходят на заседания в колледж, чтобы вместе просчитать кадровую потребность. И это дает свой результат. "Здесь ведется целенаправленная работа, чтобы Бобруйск ежегодно получал именно тех специалистов, которые нужны городу и производству, - отметила она. - Очень важно, что ни один выпускник не останется без поддержки и не будет ломать голову над тем, где найти первое рабочее место. А ведь именно успешный старт карьеры во многом определяет будущее человека - как профессиональное, так и семейное".-0-

Фото Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Фото Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

26 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Выездное заседание Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей прошло сегодня в Бобруйске. Его основной темой стали вопросы поддержки молодых специалистов и создание условий для их закрепляемости на местах, сообщает БЕЛТА.Как отметил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк, сегодня в Бобруйске собрались единомышленники, думающие об одном - развитии системы образования, как эта сфера будет влиять на дальнейшее укрепление суверенитета и независимости нашей страны и каким будет молодой специалист.Как отметил Игорь Марзалюк, несмотря на высокий уровень закрепляемости выпускников, в отдельных отраслях этот показатель достигает 80%, сохраняется тенденция миграции молодежи из регионов в столицу и областные центры после истечения срока обязательной работы. В качестве направлений совершенствования законодательства в этой части были предложены механизм плавного перехода в оплате труда, расширение жилищных стимулов с привязкой к стажу, законодательное закрепление института наставничества и усиление ответственности заказчиков кадров при целевом обучении.Игорь Марзалюк также подчеркнул серьезную значимость образования не только для отдельно взятого человека, но и всей страны. "Именно система образования создает смыслы в любом государстве. Когда мы смотрим на систему образования, мы должны понимать, что это не только знания. Это смыслы, патриотизм, любовь к своей стране, - отметил он. - Мы гордимся достижениями, которые у нас есть за последние 30 лет. Вместе с тем есть вещи, которые мы должны еще раз очень внимательно пересмотреть, чтобы мы умножали свои смыслы и качество системы образования. Чтобы быть первыми, надо быть умными. А чтобы быть умными, нужно иметь высокоэффективную систему образования, которая постоянно продолжает сама себя обучать. Самое главное, когда мы говорим про образование через всю жизнь, мы должны понять: средняя и тем более высшая школы должны научить человека учиться, самообразовываться, получать новые знания для покорения новых горизонтов. Не природные ресурсы, а интеллектуальный потенциал определяет, кто первый, а кто последний в мире".Кроме обсуждения актуальных вопросов, участники выездного заседания возложили цветы к мемориальному комплексу на площади Победы, ознакомились с работой и имеющейся материально-технической базой Бобруйского государственного механико-технологического колледжа, изучили опыт по закреплению молодых специалистов на примере средней школы №35 Бобруйска имени П.И. Батова.По словам директора Бобруйского государственного механико-технологического колледжа Вячеслава Руденка, у них подписаны договоры с четырьмя базовыми организациями: "Белшина", "Бобруйскагромаш", завод тракторных деталей и агрегатов (БЗТДиА) и "ТАиМ". "Это показатель того уровня, на котором должно строиться взаимодействие учебных заведений и предприятий. Выполнение всех социальных обязательств и гарантий, бережное отношение к учащимся, своим будущим работникам, и, самое главное, высокий стандарт обучения позволяют с гордостью заявить: мы готовим исключительно квалифицированные кадры для промышленности Бобруйска, - рассказал он. - Преддипломную практику все наши выпускники, как целевики, так и распределенные по заявкам предприятий, проходят на этих базовых площадках именно в тех цехах и на тех участках, где им предстоит трудиться. А целевики и вовсе всю производственную практику проходят в организации, с которой заключен договор. Таким образом, еще в статусе практикантов ребята вливаются в ту заводскую семью, в которой им предстоит работать дальше".Среди участников встречи - председатель Белорусского профессионального союза работников образования и науки Татьяна Якубович. "Как председателю отраслевого профсоюза мне близки все темы, связанные с образованием. В Министерстве образования эта пятилетка посвящена развитию колледжей, укреплению их материально-технической базы и созданию центров компетенций. Поэтому для нас крайне важно, чтобы выпускники приходили на предприятия готовыми сразу вливаться в коллектив и качественно выполнять свою работу, - рассказала она. - Сегодня мне приятно было находиться в Бобруйском государственном механико-технологическом колледже: мы увидели здесь опыт, который необходимо масштабировать на все учреждения страны. Показательно, как руководство и коллектив колледжа выстраивают взаимодействие с промышленными предприятиями - заказчиками кадров, а местные центры компетенций полностью отвечают современным реалиям - это, безусловно, огромный успех".